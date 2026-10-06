Geely ha scelto il Mondial de l’Auto di Parigi per svelare al mercato europeo la sua prima ammiraglia ibrida plug-in: la Monjaro EM-i. Si tratta di un SUV di segmento D che, già dal nome, richiama la maestosità del Kilimangiaro, la vetta più alta del continente africano, per sottolineare l’ambizione della casa automobilistica cinese di scalare le vette del segmento premium.

L’allestimento di Geely a Parigi non si limita a questo modello; la presenza di quattro veicoli elettrificati dimostra una strategia “multi-energia” pensata per coprire diverse esigenze di mobilità, dal contesto urbano fino ai lunghi viaggi intercontinentali.

Monjaro EM-i: un SUV ibrido di segmento D al Salone di Parigi

La Monjaro EM-i si basa sull’architettura GEA-Evo una piattaforma modulare ideata esclusivamente per accogliere propulsioni elettriche e ibride. Grazie a questa struttura, il veicolo riesce a combinare un abitacolo sorprendentemente spazioso con un peso contenuto, permettendo al contempo di ospitare batterie di capacità significativa e un motore a combustione ottimizzato. Il design interno è stato pensato per offrire comfort di livello premium, con sedili ergonomici e ampie superfici di carico, rendendo la Monjaro adatta sia all’uso quotidiano che alle avventure fuoristrada.

Architettura GEA-Evo e elettronica GEEA 3.0

All’interno della piattaforma si integra l’architettura elettronica GEEA 3.0 che gestisce in modo coerente tutti i sistemi di bordo, dalla connettività alla guida assistita. Questa rete digitale permette al veicolo di sfruttare al massimo il sistema EM-i Super Hybrid una tecnologia di ricarica ibrida che equilibra prestazioni dinamiche e consumo energetico. Sebbene i dati precisi su potenza, autonomia elettrica e capacità della batteria non siano stati ancora divulgati, Geely ha sottolineato che la configurazione è orientata a garantire un’efficienza superiore rispetto ai concorrenti del segmento.

La gamma elettrificata di Geely al Mondial di Parigi

Oltre alla Monjaro, lo stand di Geely presenta tre ulteriori modelli: la compatta E2 un’auto 100 % elettrica pensata per la città; il E5 un SUV a batteria che punta su connettività avanzata e versatilità; e la Starray EM-i un SUV ibrido plug-in che combina la possibilità di viaggiare in modalità elettrica a una maggiore autonomia per i viaggi più lunghi. Questa famiglia di veicoli dimostra come il marchio stia puntando a coprire l’intero spettro della mobilità sostenibile, evitando di limitarsi a una sola soluzione tecnologica.

Strategia multi-energia per il mercato europeo

Il direttore europeo di Geely, Aiden He, ha dichiarato che il Salone di Parigi rappresenta “un momento cruciale per consolidare la nostra presenza in Europa”. La presenza simultanea di modelli full-electric e plug-in è intesa a offrire al cliente europeo una scelta ampia, in linea con le diverse normative e le preferenze di consumo. Con l’arrivo sul territorio italiano a partire da luglio 2025, grazie alla partnership con Jameel Motors Italia, la casa cinese punta a rafforzare la sua rete di concessionari e a introdurre progressivamente la sua gamma elettrificata sul mercato continentale.