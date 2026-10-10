In Europa la transizione verso veicoli elettrici sta accelerando: il Barometro 2026 dell’Arval Mobility Observatory indica che il 57% delle flotte aziendali utilizza già auto elettriche, mentre un ulteriore 19% prevede di effettuare il passaggio entro i prossimi tre anni. Nonostante l’espansione delle reti di ricarica, la gestione operativa resta complessa, tra tariffe eterogenee, diverse modalità di accesso e la necessità di pianificare gli spostamenti in modo efficiente.

Una carta, più di 1,2 milioni di colonnine a disposizione

Michelin risponde con Michelin EV Charge una soluzione che combina una carta fisica e un’app mobile dedicata. Gli autisti delle flotte possono usufruire di una rete di oltre 1,2 milioni di punti di ricarica distribuiti su tutto il territorio europeo, senza dover gestire più credenziali o contratti separati. L’app permette di individuare le colonnine libere, calcolare il percorso più adatto e scegliere l’opzione di ricarica più conveniente, il tutto con tariffe trasparenti e senza maggiorazioni imposte dalle singole reti.

Integrazione con MyConnectedFleet: dati di ricarica e telematici uniti

Il vero valore aggiunto nasce dall’integrazione con l’ecosistema Michelin Connected Fleet più precisamente con la piattaforma MyConnectedFleet. Grazie a questa sinergia, i dati di ricarica vengono collegati automaticamente ai dati telematici dei veicoli, creando una vista unificata di spostamenti, consumo energetico, stato di carica e modalità di utilizzo della rete di ricarica. L’incrocio di queste informazioni consente ai gestori di identificare i pattern più costosi e di adottare strategie di ottimizzazione mirate.

Analisi dei costi e raccomandazioni operative

Con la visualizzazione centralizzata, è possibile evidenziare le situazioni in cui la ricarica avviene in orari o posti più costosi e suggerire alternative più economiche, sia in termini di tariffa che di efficienza operativa. La piattaforma genera raccomandazioni pratiche, ad esempio programmare la ricarica durante le fasce orarie a tariffa ridotta o scegliere colonnine con tariffe negoziate, riducendo così l’impatto sul bilancio aziendale.

Impatto sulla transizione elettrica delle flotte

Secondo le parole di Sophie Foucque CEO di Michelin Connected Fleet, “Con Michelin EV Charge andiamo oltre la semplice ricarica”. La combinazione di dati di ricarica e dati dei veicoli offre una comprensione più profonda dei consumi, permettendo alle aziende di intervenire concretamente sui costi energetici e di supportare una crescita sostenibile delle loro flotte. L’offerta si inserisce in un percorso più ampio di elettrificazione, che parte dall’individuazione dei veicoli idonei, passa per la gestione dell’autonomia e culmina nell’ottimizzazione della ricarica in mobilità.