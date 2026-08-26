Auto a sette posti: i modelli più popolari per le famiglie italiane

Le famiglie numerose in Italia cercano auto spaziose e sicure. Scopriamo quali sono i modelli a sette posti più venduti, perfetti per viaggi e vacanze.

In Italia, le famiglie numerose rappresentano una nicchia interessante per il mercato automobilistico. Le vetture a sette posti offrono la possibilità di trasportare comodamente tutti i componenti della famiglia, insieme a bagagli e attrezzature sportive. La piattaforma internazionale Carvago, specializzata nella compravendita di auto online, ha stilato un elenco dei modelli più venduti che rispondono a queste esigenze.

Per essere incluse nella classifica, le auto devono avere sette posti e tre attacchi Isofix nella seconda fila, oppure due attacchi sui sedili laterali della seconda fila e una terza fila completa. Carvago offre veicoli di ogni fascia di prezzo, ma in questa selezione ci concentriamo sui modelli più venduti, con un’anzianità di strada fino a cinque anni e una percorrenza di 125mila km, acquistabili spendendo meno di 29mila euro.

I modelli più venduti: comfort e praticità

Al settimo posto troviamo la Ford Torneo Custom gemella del Ford Transit per il trasporto persone. La sua versatilità è data dai sedili posteriori che possono essere girati l’uno verso l’altro, creando una disposizione simile a quella di uno scompartimento ferroviario. Disponibile in due lunghezze di carrozzeria, il budget considerato è sufficiente per i modelli di prima generazione, prodotti fino al 2026.

Al sesto posto, la Citroën Grand C4 Spacetourer versione allungata della monovolume compatta. Con il suo enorme parabrezza panoramico, offre una visuale unica e una grande sensazione di spazio. In questo caso, il budget permette di acquistare l’auto più recente, con l’equipaggiamento migliore e il chilometraggio più basso di tutta la selezione.

La Volkswagen Caravelle sorella più sobria del mitico Multivan, occupa il quinto posto. Offre molti posti e una grande capacità di carico. Prodotta in due lunghezze, quella più lunga riesce ad accogliere persino un passeggino non ripiegato anche con tutti i posti occupati. Il budget basta solo per le vetture con allestimento e motore base, ma sono sufficienti a portare la famiglia in vacanza.

Le scelte premium: comfort e tecnologia

Al quarto posto troviamo la Peugeot 5008 un incrocio riuscito tra SUV e monovolume. Offre la silhouette di un SUV con un’altezza da terra maggiore, ma all’interno mantiene l’architettura con tre sedili singoli della stessa larghezza affiancati. Rispetto alle altre vetture, è un po’ meno spaziosa, ma soddisfa i requisiti d’ingresso, compresi i tre attacchi Isofix. Il budget considerato permette di acquistare la generazione più recente, lanciata dal 2026.

Al terzo posto, la Ford Galaxy uscita di scena tre anni fa ma ancora molto popolare sul mercato dell’usato. Nonostante la carrozzeria imponente, si guida in modo eccellente e in terza fila riesce a trasportare non solo bambini piccoli. Il difetto è che non ha le porte laterali scorrevoli, ma è disponibile anche con un riuscito sistema full hybrid.

Le vetture più apprezzate: comfort e praticità

I gradini più alti del podio sono occupati da Volkswagen. Al secondo posto troviamo la Touran che tecnicamente appartiene al segmento delle compatte, ma offre alla famiglia uno spazio più che sufficiente. Ha una meccanica collaudata, la stessa dell’iconica Golf, un’ergonomia impeccabile e moderni sistemi di assistenza. La gamma di motori si è ridotta, ma il 1.5 TSI e il 2.0 TDI da 110 kW sono rimasti fino alla fine della produzione, decisa la scorsa primavera.

Al primo posto, la Volkswagen Sharan che si distingue per le porte laterali scorrevoli. Questo rappresenta un grande vantaggio, permettendo di sistemare senza problemi i più piccoli e di maneggiare i seggiolini anche nei parcheggi stretti, senza il rischio di ammaccare le vetture vicine. Gli interni e l’elettronica rivelano una storia datata, essendo uscita dal listino del nuovo dal 2026, ma nel complesso la vettura rappresenta l’ideale per la sua categoria. Tra l’altro, Seat la proponeva con il nome di Alhambra.

Una considerazione finale: sono ancora molto apprezzate auto come queste, e tutti i posti sul podio sono andati a vetture per le quali è difficile capire perché i costruttori abbiano smesso di produrle.