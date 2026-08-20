Scopri il casco Ayrton Senna Lego Editions: un omaggio al pilota brasiliano

Lego continua a celebrare le icone della Formula 1 con un nuovo set dedicato ad Ayrton Senna, uno dei piloti più amati e leggendari della storia del motorsport. Il casco Ayrton Senna Lego Editions è un omaggio dettagliato e fedele al casco indossato dal pilota brasiliano durante la sua carriera nella McLaren-Honda.

Questo set, composto da 931 pezzi è pensato per appassionati e collezionisti a partire dai 14 anni. Il modello riproduce fedelmente il casco giallo con dettagli verdi ispirati alla bandiera brasiliana, e include loghi stampati degli sponsor originali, come Boss e Nacional. La minifigure di Ayrton Senna, con una maglietta stampata con il personaggio Senninha, aggiunge un tocco di autenticità.

Dettagli autentici e un tributo imperdibile

Il casco Lego di Ayrton Senna è una replica fedele del modello indossato tra il 1988 e il 1992. I dettagli sono stati curati nei minimi particolari per rendere omaggio alla carriera del pilota. Il set include anche una targhetta con la firma di Senna, un dettaglio che lo rende ancora più speciale per i collezionisti.

La minifigure di Senna indossa una maglietta con il personaggio Senninha, creato dal pilota per ispirare i bambini di tutto il mondo. Questo dettaglio aggiunge un valore emotivo al set, rendendolo un tributo completo alla figura del pilota brasiliano.

Una collezione in continua espansione

Il casco di Ayrton Senna si aggiunge a una serie di set già disponibili, tra cui quelli dedicati a Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Lando Norris e Oscar Piastri. La linea Lego Editions dedicata alla Formula 1 è un successo, con modelli che celebrano le icone del passato e del presente del motorsport.

Il set sarà disponibile dal 1° e può essere già prenotato. Con un prezzo di lancio di 89,99 euro il casco Ayrton Senna Lego Editions è un regalo perfetto per i fan della Formula 1 e per i collezionisti di modelli costruibili.

Un omaggio a una leggenda

Ayrton Senna, tre volte campione del mondo di Formula 1, è scomparso tragicamente nel 1994, lasciando un’eredità indelebile nel mondo del motorsport. Questo set Lego è un modo per celebrare e ricordare uno dei piloti più carismatici e talentuosi della storia. Il casco costruibile è un tributo che permette ai fan di rivivere la magia di Senna attraverso i mattoncini Lego.

Per monitorare i progressi durante la costruzione, gli appassionati possono utilizzare l’app LEGO Builder, che permette di ruotare la creazione in 3D e di seguire passo passo le istruzioni. Un dettaglio che rende l’esperienza di costruzione ancora più coinvolgente.

Il casco Lego di Ayrton Senna è un pezzo da collezione che non può mancare nella libreria di ogni appassionato di Formula 1. Un omaggio che unisce tradizione e innovazione, celebrando una delle figure più iconiche dello sport motoristico.