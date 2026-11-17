Bentley lancia due serie limitate firmate Mulliner, tra colori inediti, dettagli su misura e un omaggio alla 6½ Litre.

Bentley alza ancora l’asticella della personalizzazione con la Bespoke Series by Mulliner, una collezione annuale di serie limitate realizzata dalla divisione Mulliner, il reparto della Casa britannica dedicato alle creazioni su misura. La prima edizione comprende 100 esemplari numerati basati sulle Continental GT S e Continental GT S Convertible.

Il principio è quello delle capsule collection dell’alta moda, applicato alle automobili: ogni anno arriva una nuova serie con colori, materiali e dettagli pensati appositamente. Il progetto si rivolge a chi cerca una Bentley più rara e ricercata, capace di distinguersi anche all’interno della gamma più esclusiva del marchio.

Sei tinte inedite nate a Crewe

Per la prima edizione, Bentley ha lavorato con il proprio Design Studio e con il nuovo reparto verniciatura dello stabilimento di Crewe, nel Regno Unito. Le vetture saranno disponibili in sei colorazioni inedite: Salerno Blue, Snow Quartz, Midnight Prism Pearlescent, Spectral Verdant, Manuka Orange e Bright Ruby Red.

Ogni configurazione abbina la carrozzeria a interni coordinati, con inserti, cuciture e rivestimenti che richiamano il colore esterno. Una fascia verniciata percorre longitudinalmente l’auto, nelle tonalità Beluga e Pearl Effect. Il pacchetto include anche cerchi sportivi da 22 pollici verniciati in nero lucido, calotte degli specchietti nere e gli elementi Blackline già previsti per la versione S.

Dotazione e numerazione individuale

Tutte le vetture montano il Bentley Rotating Display, l’illuminazione d’ambiente, i sedili Comfort, dettagli in cromo scuro e una lavorazione specifica dei rivestimenti su sedili, pannelli porta e parte posteriore dell’abitacolo. La numerazione progressiva compare sulla plancia e sui battitacco, mentre le etichette “By Mulliner” sono integrate nei sedili.

Nella console centrale trova posto una piccola campionatura dei sei colori. All’apertura delle portiere, una proiezione luminosa animata accoglie guidatore e passeggeri. La clientela può scegliere tra coupé e cabriolet, e ogni esemplare arriva con un telo copriauto realizzato su misura per le forme della vettura.