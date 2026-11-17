Un padre e un figlio hanno trasformato un telaio a traliccio nudo in una replica funzionante della Lancia Stratos, con un V6 Alfa Romeo al posto del Ferrari originale.

Chi ama le auto da rally ha quasi sempre una Lancia Stratos nei propri ricordi. La Lancia Stratos fu prodotta tra il 1973 e il 1975 su disegno di Marcello Gandini per Bertone, e montava un V6 di derivazione Ferrari Dino pensato per dominare gli sterrati. Ora una replica di quella vettura è stata realizzata da Nathan Kennedy insieme al padre, partendo quasi da zero.

Dalla televisione al progetto di famiglia

L’idea nacque quando Nathan aveva tredici o quattordici anni. Padre e figlio guardarono una puntata di Top Gear in cui una Caterham Seven in kit veniva assemblata in un solo giorno e poi sfidata da The Stig. Da quella visione decisero di costruire qualcosa di complesso insieme, senza immaginare quanto tempo sarebbe servito.

Il punto di partenza era un telaio tubolare nudo, una specie di grande gabbia di sicurezza. Non c’era un’auto donatrice da smontare né una struttura completa da adattare, quindi ogni elemento andava studiato, preparato e fissato nella posizione corretta. Il lavoro si svolse in un container improvvisato, nei fine settimana.

Un lavoro minuzioso, staffa per staffa

Il padre aveva già partecipato a rally e costruito automobili, ma anche per lui questo progetto fu diverso dal solito. Alcuni sabati furono dedicati interamente a una sola staffa: misurare, forare, filettare, montare e rifare daccapo se qualcosa non combaciava. Ogni componente fu lavorato a mano, spesso più di una volta, e la precisione richiesta ricordava quella di un laboratorio.

Il V6 Alfa Romeo al posto del Ferrari

La replica mantiene le proporzioni della Stratos, con motore centrale e trazione posteriore. L’originale usava un V6 Ferrari, che i due non riuscirono a procurarsi. La scelta cadde sul Busso V6 Alfa Romeo da 3,0 litri, installato in posizione centrale e abbinato a un differenziale a slittamento limitato. Il peso complessivo dell’auto finita è di 950 kg.

Ci sono voluti circa otto anni prima che la replica fosse pronta a circolare su strada. Oggi la vettura, con la sua carrozzeria blu e l’assetto ispirato alle competizioni, attira l’attenzione di chi riconosce la forma della Stratos e di chi si gira al suono del sei cilindri. Nathan ha documentato il percorso sul canale YouTube 9caars.