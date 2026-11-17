In Piemonte tre trattori stradali elettrici Scania trasportano l'acqua Sant'Anna tra Vinadio e il magazzino logistico, senza carburanti fossili.

In Italia i mezzi pesanti a batteria sono ancora una nicchia, con poche decine di immatricolazioni all’anno. A Vinadio, in Piemonte, il progetto della Ballario Trasporti dimostra che il trasporto merci a zero emissioni è già operativo. Il progetto coinvolge Scania Italia, Acqua Sant’Anna e la stessa Ballario Trasporti, che ha costruito un vero ecosistema energetico fatto di colonnine di ricarica e impianti fotovoltaici.

Un progetto nato dalla partnership di filiera

Giuseppe Bernocco, titolare di Ballario Trasporti, ha avviato l’elettrificazione con tre camion, saliti oggi a cinque, mentre un sesto è già stato ordinato. Su una flotta di sessanta mezzi, sei sono a emissioni zero. Bernocco spiega: «Ci siamo trovati in sintonia con Sant’Anna sulla scelta di intraprendere un percorso di transizione energetica e ambientale nel trasporto». L’accordo ha garantito maggiori volumi di lavoro, che hanno permesso all’azienda di crescere e di investire nei nuovi mezzi. Un camion elettrico costa almeno il doppio di un diesel equivalente, e in Italia non esistono incentivi significativi, a differenza di altri Paesi europei e del Regno Unito, dove possono arrivare fino a 140 mila euro per veicolo.

Scania ha messo a disposizione un camion per testare l’impiego nelle condizioni reali, verificando che prestazioni e autonomia reggessero il confronto con i mezzi diesel. Il test è stato superato. I camion trasportano ogni giorno acqua minerale dallo stabilimento di Vinadio, attivo 24 ore su 24, al magazzino logistico distante circa 60 chilometri.

I Scania 40 R e le loro batterie

Il progetto utilizza tre trattori stradali elettrici Scania 40 R A4x2NB, con sei pacchi batterie da 535 kWh complessivi, di cui 480 kWh utilizzabili, e una potenza di 400 kW, pari a circa 540 CV. Nei primi mesi di attività i mezzi hanno registrato un consumo medio inferiore a 1 kWh per chilometro, con un’autonomia superiore ai 500 km. La ricarica avviene nella sede di Ballario Trasporti, con due colonnine da 400 kW alimentate anche dal fotovoltaico aziendale e da energia acquistata da fonti rinnovabili certificate.

Il percorso prevalentemente montano consente di recuperare fino al 15% dell’energia tramite frenata rigenerativa, come spiega Simone Martinelli, E-mobility, Urban & Construction Sales di Scania Italia. Fredrik Swartling, amministratore delegato di Scania Italia, sottolinea anche il vantaggio economico per le aziende che scelgono il trasporto elettrico.

Il ruolo di Acqua Sant’Anna

Luca Cheri, amministratore delegato di Acqua Sant’Anna, afferma che la collaborazione con Ballario Trasporti e Scania rappresenta l’evoluzione di un percorso di filiera orientato all’innovazione logistica. Lo stabilimento di Vinadio dà lavoro a circa 200 persone in un’area montana, e i camion elettrici riducono l’impatto ambientale e acustico nelle vallate alpine. Per Scania, la transizione richiede responsabilità condivisa tra committenti, trasportatori e costruttori.