Dalle supercar piene di gadget alle utilitarie finite nei guai, le vetture di James Bond hanno sempre avuto un ruolo importante nei film. Una di queste è la Citroën 2 CV del 1981.

Le vetture guidate da James Bond sono quasi sempre supercar equipaggiate con armi e dispositivi tecnologici, pronte a tirare fuori l’agente dei servizi segreti britannici da ogni situazione difficile. Accanto a queste macchine spettacolari, la saga ha affiancato anche qualche sorpresa, come utilitarie apparentemente inadatte a un agente segreto.

Nel frattempo i fan attendono di sapere chi sarà il nuovo interprete di 007. Dal 2021 l’identità non è stata ancora rivelata, e tra le indiscrezioni è emerso il nome di Robert Pattinson, attore noto soprattutto per la saga di Twilight e per il ruolo di Antinoo nell’Odissea di Nolan, film del 2026. Interpretare Bond resta un compito delicato, perché ogni scelta sarà confrontata con quella dei predecessori.

La Citroën 2 CV in Solo per i tuoi occhi

Nel 1981, nel dodicesimo episodio della saga con Roger Moore, Bond si mise alla guida di una Citroën 2 CV, un’auto semplice lontana dalle Aston Martin e dalle Lotus abituali. La sequenza dell’inseguimento sulle strade di Corfù, in Grecia, con Carole Bouquet al suo fianco, è rimasta una delle più ricordate. A rendere credibile la scena furono tre esemplari modificati dallo stunt coordinator Rémy Julienne, con un motore quattro cilindri contrapposti da 1.015 cm³, roll-bar e sospensioni rinforzate.

Le due serie speciali 2 CV 007

Per accompagnare l’uscita del film, la Citroën lanciò la serie speciale 2 CV 007. Nel Regno Unito, dal 4 luglio 1981, furono prodotte 300 vetture basate sulla 2 CV 6 Club, verniciate in Giallo Mimosa e decorate con il logo di 007 e finti fori di proiettile. Il 14 ottobre toccò alla Francia, con altri 500 esemplari di tipo Spécial in Giallo Hélios, per un totale di 800 unità.

La 2 CV aveva già una lunga tradizione di edizioni limitate, a partire dalla Spot del 1976. Nel 45° anniversario del film, Citroën ha inserito la 007 nell’archivio digitale Citroën Origins, insieme alla 2 CV Spot.