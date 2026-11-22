Sconti fino a 1.500 euro e rate da 99 euro al mese: il Black Ride-Day del Gruppo Piaggio resta attivo fino al 30 novembre su Aprilia, Moto Guzzi e Piaggio.

Con le festività di fine anno ormai vicine, il Gruppo Piaggio ha lanciato il Black Ride-Day, una campagna promozionale che riguarda le gamme Aprilia, Moto Guzzi e Piaggio. L’iniziativa combina sconti sul listino, contributi per accessori, coperture assicurative e formule finanziarie dedicate, che il cliente può scegliere in combinazioni diverse a seconda del modello.

La campagna è attiva fino al 30 novembre 2026, salvo condizioni specifiche previste per i singoli modelli. Il pacchetto più ricco riguarda l’Aprilia Tuareg, la adventure bicilindrica prodotta a Noale, che il Gruppo collega ai risultati ottenuti all’Africa Eco Race.

Aprilia Tuareg e SR GT 400: vantaggi e rate

Per la Aprilia Tuareg sono previsti 1.500 euro di vantaggi complessivi. Il cliente può usarli come sconto diretto sul listino, come contributo per gli accessori originali o per una copertura assicurativa inclusa nel prezzo. Con il programma DreamRide, disponibile su tutti i marchi del gruppo, la moto è acquistabile con rate a partire da 99 euro al mese. Al termine dei tre anni il cliente può scegliere se riscattarla o restituirla.

Per lo scooter Aprilia SR GT 400, una GT adventure di media cilindrata nata nel segmento commuter, i vantaggi arrivano a 400 euro. Il finanziamento è a tasso zero (TAN 0,00%), e la prima rata è spostata a marzo 2027.

Moto Guzzi V7 con rate da 99 euro

A Mandello del Lario l’offerta riguarda la famiglia Moto Guzzi V7. Anche qui le rate partono da 99 euro al mese, e al termine dei tre anni il cliente può tenere la moto, sostituirla con un altro modello o restituirla.

Scooter Piaggio a ruota alta: fino a 1.000 euro

Le offerte coprono anche la gamma Piaggio a ruota alta, composta da Liberty, Medley e Beverly. Il vantaggio varia in base al modello: 400 euro per il Liberty 125 e 150, 500 euro per il Medley e 1.000 euro per il Beverly. Su tutti e tre il finanziamento è a tasso zero (TAN 0,00%), con prima rata a marzo 2027. Cambia invece il TAEG: 11,37% per il Liberty, 9,23% per il Medley e il valore più basso per il Beverly.

Chi vuole approfittare della campagna deve muoversi entro il 30 novembre. Per conoscere le modalità di adesione e le condizioni finanziarie di ogni modello conviene rivolgersi alla rete ufficiale dei concessionari Aprilia, Moto Guzzi e Piaggio, perché i dettagli possono variare da un modello all’altro.