Le action cam Insta360 Ace e Ace Pro si collegano via Bluetooth agli interfoni per casco di Sena, Cardo e altri marchi. Si parla anche del Velocar, il sistema di velocità media che ha multato Leonardo Pieraccioni a Firenze.

Chi va in moto ha ora due temi da tenere d’occhio: la tecnologia per documentare i viaggi e i sistemi che controllano la velocità lungo il percorso. Da un lato le Insta360 Ace e Ace Pro ampliano la compatibilità con gli interfoni per casco, dall’altro il Velocar è finito sotto i riflettori per la multa a Leonardo Pieraccioni.

Insta360 Ace e Ace Pro dialogano con gli interfoni per casco

Le due action cam potenziate dall’intelligenza artificiale sono ora integrate con gli interfoni di Sena e Cardo, e l’elenco è destinato ad allungarsi. L’accoppiamento avviene via Bluetooth: l’audio captato dalle cuffie finisce direttamente nei video, senza adattatori esterni né microfoni da collegare al casco. Si può anche comandare la camera a voce, parlando nell’interfono. Senza cavi, senza montaggi ingombranti, e con un audio che il vento non rovina. Basta aggiornare l’app Insta360 e il firmware della camera.

I dispositivi supportati sono Sena 50S, ST1 e 10S, Cardo Packtalk Edge, AiRide G7+, ASMAX F1 e LEXIN G4. Insta360 è inoltre il primo marchio di action cam con un’integrazione dedicata a Garmin e Apple Watch. I dati di GPS, altitudine e velocità si possono sovrapporre ai filmati in esportazione con la dashboard delle statistiche. Vale per qualsiasi Garmin che condivide i dati con Garmin Connect e per ogni Apple Watch che li condivide con Apple Health, ma l’app Insta360 non supporta Apple Health su Android.

Le caratteristiche pensate per chi guida

Entrambe hanno un grande touchscreen ribaltabile da 2,4 pollici, utile per inquadrare e controllare le impostazioni a distanza. Di notte la Ace Pro si distingue: ha un chip AI a 5 nm che elimina il rumore dalle immagini prima della codifica, un sensore da 1/1,3 pollici e un obiettivo Leica SUMMARIT. La modalità PureVideo migliora le riprese con poca luce, mentre di giorno l’Active HDR recupera dettagli in luci e ombre senza ghosting.

La modalità Auto Dash trasforma la camera in una dashcam: con l’opzione “Ricarica e registra”, la Ace Pro si accende e inizia a filmare appena collegata all’alimentazione. Con la registrazione in loop i file vengono sovrascritti e resta solo l’ultimo segmento di durata fissa. Il montaggio magnetico rende rapido il cambio di supporto, la ricarica porta la Ace Pro all’80% in 22 minuti e al 100% in 46. Completano il quadro pausa e annullamento della registrazione, controllo vocale e a gesti, Clarity Zoom e Assistente AI.

Velocar: il tutor che ha multato Pieraccioni a Firenze

Il Velocar è un sistema di controllo della velocità media, parente del SICVe-PM (il successore del tutor, in uso in Italia dal 2023) ed evoluzione dei classici autovelox. Ha due unità, una all’ingresso e una all’uscita del tratto monitorato, con radar per rilevare la velocità e fotocamere per fotografare le targhe. Le due unità comunicano e calcolano la media: se supera il limite, la foto della targa va alla centrale per la convalida delle forze di polizia e la verbalizzazione.

Il margine di tolleranza è del 5%, con un minimo di 5 km/h: su una strada da 50 km/h si può arrivare a 55 senza sanzioni. Oltre, la multa si calcola scalando la tolleranza. Pieraccioni, rilevato a 58 km/h, è stato trattato come se andasse a 53, con una sanzione tra 42 e 173 euro (la fascia per eccessi fino a 10 km/h). Un singolo dispositivo controlla fino a tre corsie e legge targhe italiane e di oltre 50 paesi, riconoscendone la nazionalità.

I Velocar sono installati in città e su strade extraurbane, mentre in autostrada è attivo il SICVe-PM. Non esiste una mappa ufficiale, ma la presenza è segnalata da cartelli, come richiede l’articolo 142 del Codice della Strada. Non c’è una distanza fissa tra i due rilevatori, quindi l’unica strategia è rispettare i limiti. A Firenze ce ne sono sette: secondo le opposizioni producono circa 1.000 multe al giorno e sono giudicati troppo severi.