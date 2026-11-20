Maverick Viñales lascia il weekend del GP del Portogallo dopo le FP1, e la Ktm Tech3 affida la moto a Pol Espargaró.

Maverick Viñales non prosegue il weekend del Gran Premio del Portogallo. Dopo aver preso parte alle prove libere 1 di venerdì mattina, lo spagnolo ha deciso di fermarsi, e il team Ktm Tech3 ha affidato la moto a Pol Espargaró, già a partire dalle Pre-qualifiche. Il motivo è legato a un problema alla spalla che accompagna il pilota da diversi mesi.

Lo stop di Viñales dopo le FP1

Viñales ha chiuso le FP1 con il 19° tempo, poi ha scelto di non continuare. Tornerà a casa per cercare di recuperare in vista dell’ultimo appuntamento stagionale, il GP di Valencia, in programma dal 27 al 29 novembre con diretta su Sky e streaming su NOW. Il pilota ha ammesso che difficilmente riuscirà a esserci, e la sua presenza a Valencia resta in forte dubbio.

Il problema non è nuovo. Viñales è ancora alle prese con i postumi della caduta subita nel 2025 in Germania, che gli ha causato un infortunio alla spalla e un periodo di stop forzato prima di tornare in azione in queste ultime gare.

Pol Espargaró e il box Tech3 con Bastianini

Pol Espargaró è un collaudatore Red Bull KTM e da venerdì pomeriggio in Algarve sarà in pista con il team Tech3. Nel box dividerà la squadra con Enea Bastianini.

Nicolas Guyon, team manager di Ktm Tech3, ha spiegato la scelta: «Mi sembra difficile che potrà essere a Valencia, ma al momento non abbiamo preso nessuna decisione.» Guyon ha detto che la sostituzione era stata preparata in anticipo, con la tuta di Pol già pronta, e che il circuito di Portimão è considerato uno dei più complicati.

Guyon ha poi descritto il problema di Viñales come una questione di forza già presente dall’inizio della stagione. Secondo il team manager, il pilota fa bene l’ultima curva ma non ha velocità alla curva 9, e nel caso specifico la moto decide la traiettoria più del pilota. Le prove libere 1 hanno confermato a Guyon che Viñales non si sentiva in condizione di proseguire.