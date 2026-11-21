Carlos Checa, a Eicma, spiega perché Toprak Razgatlioglu avrebbe dovuto aspettare un anno prima di passare in MotoGP.

Carlos Checa vanta dodici stagioni in top class tra 500 e MotoGP e il titolo SBK del 2011 con la Ducati 1098 R del Team Althea. Durante Eicma ha parlato con noi del passaggio di Toprak Razgatlioglu in MotoGP, delle sue difficoltà e di una MotoGP sempre più estrema.

Una prima stagione in MotoGP finita in anticipo

La prima annata del turco nel Motomondiale si è chiusa prima del previsto. Toprak non ha partecipato all’ultima trasferta asiatica e al finale di stagione, per operarsi e farsi trovare pronto per il 2027, quando la MotoGP lascerà le coperture Michelin in favore di Pirelli. Con le Pirelli ha vinto tre titoli iridati in SBK e ha fatto crescere il proprio talento tra STK 600 e STK 1000.

Il bilancio in MotoGP è negativo: pochissimi punti, tante cadute e un talento offuscato da una Yamaha lontana dalla macchina da guerra che, tra il 2004 e il 2021, ha consentito a Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e Fabio Quartararo di conquistare otto mondiali.

Yamaha, gomme e il passaggio in MotoGP

Checa ha commentato così: “Credo che ci siano un gruppo di grandissimi piloti. Poi c’è sempre uno o due che fanno la differenza ma in questo momento dipende tantissimo dalla moto con cui corri. Toprak è un talento enorme, non ho dubbi che potrebbe stare davanti. Però è arrivato nel momento peggiore la Yamaha e soprattutto con le Michelin quando lui è sempre stato abituato alle Pirelli”.

Checa ha poi riferito la spiegazione che Kenan Sofuoglu gli ha dato sulla scelta del passaggio: l’occasione si era presentata e aspettare era difficile. Checa, invece, avrebbe aspettato, perché Toprak oggi sta peggio di quando ha chiuso in SBK. Secondo lui il turco recupererà qualcosa con le Pirelli, ma i problemi di motore della Yamaha sono la parte più difficile da cambiare in poco tempo.

Il peso della moto nelle prestazioni

Per Checa, nel 2027 Toprak potrà tornare nelle prime posizioni a una condizione: trovare la moto giusta. Il pilota, spiega, deve trovare il mezzo adatto, perché anche il migliore al mondo su una moto sbagliata fatica a fare la differenza. La tecnologia, a suo avviso, è andata così avanti che il pilota farà sempre la differenza, ma il pilota “fa sempre più fatica”.