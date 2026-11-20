In Germania un'auto su cinque non passa la revisione periodica. Il nuovo TÜV Report 2027 indica quali modelli reggono meglio il tempo e quali collezionano più difetti.

Il TÜV Report 2027 fotografa lo stato di salute del parco auto tedesco a partire dalle revisioni periodiche effettuate dalle organizzazioni TÜV. I controlli considerati sono circa 9,7 milioni e si riferiscono al periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 30 giugno 2026. Il rapporto prende in esame circa 200 modelli, tra cui 26 elettrici, suddivisi in sei fasce d’età, dai due-tre anni fino ai dodici-tredici anni.

Il dato più rilevante riguarda la quota di veicoli respinti. Il 20,9% delle auto non supera la revisione per difetti gravi o pericolosi, con un calo di 0,6 punti rispetto all’edizione precedente. Il 66,7% passa senza rilievi, mentre il 12,4% presenta anomalie lievi che non impediscono il rilascio del certificato. Secondo il responsabile del TÜV-Verband, il leggero miglioramento non segna ancora un’inversione di tendenza.

Come si legge la graduatoria

La classifica non misura l’affidabilità meccanica in senso assoluto. Il parametro utilizzato è la percentuale di veicoli bocciati per difetti gravi, e più il valore è basso più il modello si colloca in alto. Nella valutazione rientrano freni, sospensioni, illuminazione e impianti elettrici. Chilometraggio, manutenzione e modo di guidare incidono però sul risultato, quindi un confronto tra modelli dello stesso segmento e della stessa età dà indicazioni più utili di una lettura isolata.

L’età del parco circolante pesa molto sul quadro complessivo. All’inizio del 2026 in Germania risultavano immatricolate circa 49,5 milioni di auto con un’età media di 10,9 anni, contro i 9 anni del 2015. Le percentuali di bocciatura crescono con gli anni: nelle auto di quattro-cinque anni si arriva al 10,2%, mentre a dieci-undici anni il valore sale al 21,9%.

Mazda CX-60 in testa, Mercedes e Volkswagen nelle fasce successive

La Mazda CX-60 conquista il primo posto tra le vetture di due-tre anni con il 2,3% di difetti gravi, un risultato che il SUV giapponese conferma dopo la vittoria dell’edizione precedente nella stessa categoria. Dietro si collocano la Mercedes GLA con il 2,9% e la Mazda MX-30 elettrica con il 3,0%. Nelle fasce successive il quadro cambia: la Audi Q8 e-tron guida le auto di quattro-cinque anni con il 3,3%, mentre la Volkswagen T-Roc si impone tra le auto di sei-sette anni (6,1%) e di otto-nove anni (9,4%).

Anche la Volkswagen Golf Sportsvan e la Mercedes GLA salgono sul gradino più alto tra le auto di dieci-undici anni, con il 13,5%. Tra le vetture di dodici-tredici anni svetta la Mercedes GLE/ML con il 17,2%. Il marchio tedesco compare dunque in più fasce, segno che alcuni modelli mantengono buoni livelli anche dopo molti anni di utilizzo.

Le classi di segmento

Dividendo i risultati per categoria, le migliori auto di due-tre anni risultano la Smart Fortwo EQ nella classe citycar (4,3%), la Mini Cooper SE tra le utilitarie (3,3%), la BMW Serie 1 e Serie 2 tra le compatte (3,6%), la Hyundai Ioniq 5 tra le medie (4,2%) e la Mercedes Classe B tra le monovolume (3,6%). Nella categoria SUV il primato resta alla Mazda CX-60.

Tesla Model Y e MG4 in coda alla classifica

Il dato peggiore della fascia più giovane appartiene alla Tesla Model Y, con il 18,5% di veicoli bocciati. La cifra è la più alta per un’auto di questa età dall’edizione del 2015. La MG4 si ferma al 16%, ed è la prima automobile di un costruttore cinese a comparire nel rapporto. Per la Tesla Model 3 il valore è del 12,5%.

Con il passare degli anni la situazione peggiora per diversi modelli. La BMW Serie 1/2 raggiunge il 21,8% tra le auto di quattro-cinque anni, la Tesla Model 3 sale al 27,9% a sei-sette anni, la Dacia Duster arriva al 28,3% a otto-nove anni e la Dacia Sandero tocca il 32,2% a dieci-undici anni. Il valore più alto spetta alla Nissan Qashqai, con il 35,5% tra le vetture di dodici-tredici anni: oltre un esemplare su tre non supera la revisione senza interventi.

Le elettriche non sono tutte uguali

Le auto a batteria non si comportano in modo uniforme. Tra le elettriche di due-tre anni la Mazda MX-30 si piazza terza assoluta, seguita dall’Audi Q8 e-tron (3,2%), dalla Mini Cooper SE (3,3%) e dalla Mercedes EQA (3,5%). Secondo il rapporto, i problemi delle elettriche riguardano spesso freni, sospensioni e illuminazione. La frenata rigenerativa, che riduce l’uso dei freni tradizionali, può favorire la corrosione dei dischi, mentre il peso superiore rispetto a molte termiche affatica l’assetto.

Il rapporto evidenzia anche difetti specifici. Sulla MG4 i dischi dei freni risultano contestati nel 10,3% dei casi, circa dieci volte la media, pur con una percorrenza media di appena 37.000 chilometri. Sulla Tesla Model Y le sospensioni risultano usurate con una frequenza molto superiore alla media, mentre la percorrenza media dei modelli controllati è di circa 58.000 chilometri. Le differenze tra modelli indicano che progettazione e qualità dei componenti pesano più della sola motorizzazione.