Marco Bezzecchi vince la Sprint del Portogallo, Raul Fernandez è secondo e Marc Marquez cade a due giri dal termine.

La Sprint MotoGP del Gran Premio del Portogallo si è corsa a Portimão nel pomeriggio del 21 novembre 2026. La gara corta ha deciso la vittoria, ma non ancora il titolo mondiale, che resta in sospeso per la caduta di Marc Marquez, pilota della Ducati.

Bezzecchi domina la gara, Fernandez è secondo

Marco Bezzecchi ha vinto la Sprint dall’inizio alla fine, dopo aver ottenuto la pole position e il giro record nelle qualifiche sullo stesso circuito. Alle sue spalle si è piazzato Raul Fernandez, pilota spagnolo del team Trackhouse, che ha conquistato il quarto podio stagionale in una gara Sprint. Terzo è arrivato Alex Marquez. Fernandez ha ottenuto il suo risultato soprattutto grazie alla partenza, che gli ha permesso di entrare nella top-3 e di mantenerla fino alla bandiera a scacchi.

Al termine della corsa, Fernandez ha spiegato: “Ieri ci mancava qualcosa con l’elettronica”. Il pilota ha poi aggiunto: “sono abbastanza contento e grato al team perché lavorano sempre al 200%”. Ha descritto la gara come difficile, con una pioggia che arrivava a tratti, e ha detto che per la gara di domani la partenza sarà di nuovo decisiva.

La caduta di Marc Marquez alla curva 7

Marc Marquez era in corsa per il titolo mondiale. Secondo i dati riportati, con un vantaggio sufficiente a laurearsi campione gli sarebbero bastati due punti su Jorge Martin. Due giri prima della fine, Marquez è scivolato in entrata della curva 7, perdendo la possibilità di festeggiare il titolo già in questa Sprint. Le prime gocce di pioggia avevano reso la pista più scivolosa, e l’organizzazione aveva anticipato la partenza di mezz’ora proprio per il rischio di maltempo.

Il titolo ora dipende dalla gara lunga di domenica, alle 14, e dall’ultima prova della stagione, in programma tra una settimana a Valencia. Bezzecchi resta in lotta per il campionato, con un distacco di -62 punti da Marquez, mentre Martin si trova a -55.