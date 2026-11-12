Il governo annuncia l’esenzione dal bollo per auto di piccola potenza e per una moto per famiglia, con un risparmio nazionale di 2,3 miliardi di euro.

Il governo ha appena varato una misura che potrebbe cambiare radicalmente il rapporto tra cittadini e fiscalità automobilistica. Dal 2027, la tassa di possesso per una buona parte delle auto e per una motocicletta a famiglia non verrà più pagata, creando un risparmio complessivo stimato in 2,3 miliardi di euro. L’intervento, presentato dal presidente del Consiglio, si inserisce nel più ampio pacchetto di aiuti volti a contenere l’incidenza dei costi energetici sul bilancio delle famiglie.

La novità più impattante riguarda le autovetture. L’esenzione è riservata alla prima auto di proprietà con potenza massima di 80 kW (circa 109 cavalli). Non si tratta di una cancellazione totale della tassa: la soglia di potenza è stata scelta per includere la stragrande maggioranza dei veicoli urbani, come le city-car più diffuse sul mercato italiano. modelli come la Fiat Panda o la Dacia Sandero, che rientrano ampiamente sotto il limite, beneficeranno dell’esenzione, mentre veicoli più potenti, ad esempio la Jeep Avenger (81 kW), resteranno soggetti al bollo.

Come funziona l’esenzione per le autovetture

Il criterio di eleggibilità è chiaro: ogni persona fisica può ottenere la cancellazione del pagamento per un solo veicolo, quello con la potenza più bassa se ne possiede più di uno che rientra nel tetto dei 80 kW. Qualora due automobili avessero la stessa potenza, la scelta cade su quella con il bollo più contenuto. L’obbligo di assicurazione regolare rimane invariato, così come la durata dell’esenzione, limitata ai pagamenti previsti per l’intero anno 2027.

Casistiche particolari

Nel caso di famiglie con più di un veicolo idoneo, non è possibile “spostare” l’esenzione da un coniuge all’altro o ai figli tramite intestazioni diverse: il beneficio è vincolato al nucleo familiare. Se il titolare possiede sia un’auto che una moto che soddisfano i requisiti, l’esenzione sarà applicata al veicolo con la potenza più bassa, garantendo così che una sola due ruote o quattro ruote benefici di l’esenzione dal bollo per famiglia.

L’esenzione si estende anche alle due ruote

Le moto non sono escluse dalla riforma; al contrario, il provvedimento prevede la cancellazione del bollo per tutte le motociclette, indipendentemente dalla cilindrata o dalla potenza. Come per le auto, la regola del “una sola per famiglia” si applica: la moto con il valore di kW più basso – o, in caso di parità, con il bollo più contenuto – sarà quella esente. Questa decisione è particolarmente significativa per l’Italia, che guida la classifica europea per numero di motociclette circolanti.

Il beneficio si estende anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, dietro accordi con le singole amministrazioni. Poiché il bollo è tradizionalmente una competenza regionale, il governo ha previsto un trasferimento compensativo di 2.293,5 milioni di euro per l’anno 2027, da distribuire entro il 31 marzo 2027, così da bilanciare la perdita di entrate nei bilanci locali.

Impatto economico e prospettive future

Secondo le stime ufficiali, la sospensione del tributo per le categorie ammesse dovrebbe restituire alle famiglie italiane più di 2,3 miliardi di euro in termini di spesa evitata. Il governo ha definito la misura “strutturale”, sottolineando che non si tratta di un gesto elettorale occasionale, ma di una riforma permanente del sistema di tassazione della proprietà veicolare. La mossa è stata accompagnata da commenti critici nei confronti dei partiti di opposizione, che in passato avevano promesso l’abolizione totale del bollo senza attuarla.

Dal 2027 i conducenti di una prima auto di potenza contenuta e di una motocicletta per famiglia potranno godere di una significativa riduzione dei costi fissi, contribuendo a mitigare l’onere fiscale in un contesto di crescente pressione sui prezzi dell’energia.