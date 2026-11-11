Con il Nuovo Codice della Strada, dal 1° gennaio 2028 gli agenti potranno verificare patente, carta di circolazione e assicurazione nelle banche dati senza chiederle al conducente. Restano eccezioni per noleggio, esercitazioni e veicoli esteri.

Dal 1° gennaio 2028 chi viene fermato a un controllo potrebbe non dover più mostrare patente, carta di circolazione e certificato assicurativo. Gli agenti ne accerteranno la regolarità consultando direttamente le banche dati pubbliche. La misura è contenuta nel Nuovo Codice della Strada approvato dal governo lo scorso 13 ottobre e scatterà solo se il testo resterà invariato. Lo scopo è alleggerire le verifiche: il conducente non dovrà più dimostrare con un documento informazioni che la pubblica amministrazione ha già.

La riforma ammette indifferentemente documenti cartacei e versioni elettroniche. La novità più rilevante, però, è un’altra: l’esibizione potrà essere evitata del tutto quando le forze dell’ordine sono in grado di verificare autonomamente la validità dei titoli.

Resta l’obbligo di possedere i documenti e di essere in regola con i relativi requisiti. Se un guasto o un altro problema tecnico impedisce di consultare gli archivi, durante un controllo o negli accertamenti dopo un incidente, bisognerà comunque presentarli. Conviene quindi continuare a tenerli a bordo.

Le tre banche dati che sostituiranno i documenti

Il sistema si basa su tre archivi nazionali gestiti dalla Motorizzazione civile, che le forze dell’ordine possono già consultare a distanza:

Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (Anag) , con i dati sulle patenti;

, con i dati sulle patenti; Archivio nazionale veicoli (Anv) , con le informazioni su immatricolazione e circolazione dei mezzi;

, con le informazioni su immatricolazione e circolazione dei mezzi; banca dati dei veicoli assicurati, che certifica l’esistenza della copertura obbligatoria.

I controlli telematici sono già possibili. Con le nuove norme, la consultazione di questi archivi potrà sostituire la richiesta dei documenti. La semplificazione varrà anche per chi guida un’auto privata intestata a un familiare, a un conoscente o a un’altra persona, purché i dati necessari siano disponibili e verificabili.

Foglio rosa e guida accompagnata: cosa resta obbligatorio

Non tutte le situazioni rientrano nella semplificazione. Regole specifiche riguardano auto a noleggio, esercitazioni per la patente, guida accompagnata e veicoli immatricolati all’estero, cioè i casi in cui servono contratti, autorizzazioni o attestazioni che gli archivi pubblici non contengono. Restano escluse da questo quadro anche le norme su autotrasporto professionale, targhe prova e trasporti eccezionali.

Chi si esercita per la patente B oggi deve avere con sé il foglio rosa e un documento di riconoscimento. Dal 2028 il foglio rosa non sarà più necessario, se gli agenti potranno verificarne esistenza e validità nell’Anag. Il documento d’identità resterà invece obbligatorio. L’accompagnatore dovrà avere la patente, fisica o digitale tramite l’app IO, mentre gli istruttori delle autoscuole dovranno conservare ed esibire l’attestato della propria qualifica.

Una semplificazione simile vale per la guida accompagnata dei minorenni. L’eventuale patente A1 o B1 e il permesso rilasciato dalla Motorizzazione potranno essere verificati per via telematica. Per chi affianca il giovane non cambia nulla: gli accompagnatori privati, al massimo tre, devono avere la patente B o superiore e rientrare tra le persone autorizzate. Il titolo di guida si potrà mostrare anche con l’app IO. L’istruttore professionista dovrà invece avere anche il certificato di abilitazione all’insegnamento, sempre in formato fisico.

Noleggio e auto con targa straniera

Chi guida un’auto a noleggio dovrà ancora tenere il contratto a bordo, perché non esiste un registro pubblico consultabile online da cui ricavare gli estremi del rapporto. Bisognerà poter dimostrare sia il diritto di usare il mezzo sia la durata della concessione. Cambia invece la regola per la carta di circolazione dei veicoli noleggiati senza conducente: oggi è ammessa una copia autenticata dal proprietario, dal 2028 nemmeno questa servirà se i dati sono presenti nell’Anv.

I residenti in Italia che usano auto immatricolate all’estero e intestate ad altri dovranno avere un documento firmato dall’intestatario, con data certa, che indichi motivo e durata dell’utilizzo. Può essere, ad esempio, un comodato, un leasing o un noleggio. Se il veicolo viene usato per più di 30 giorni complessivi nell’anno solare, anche non consecutivi, serve l’iscrizione al Reve, il Registro dei veicoli esteri. Dopo la registrazione il contratto non dovrà più essere esibito. Resterà invece da tenere a bordo il documento di circolazione del Paese d’origine, da mostrare se gli archivi non forniscono i dati.

Per le auto iscritte al Reve c’è anche una novità sull’assicurazione. Dal 2028 non si applicherà più la convenzione di Madrid, che presume rispettato l’obbligo assicurativo nel Paese di immatricolazione. Servirà quindi una polizza conforme alla legge italiana, stipulata con una compagnia autorizzata a operare in Italia. Chi guida questi veicoli dovrà verificare per tempo la propria copertura. Il certificato non andrà comunque esibito, se le banche dati ne confermano esistenza e validità.