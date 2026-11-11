Una mini‑auto elettrica BYD potrebbe diventare il nuovo avversario della Smart nelle città europee.

Nel dicembre 2025 la CNIPA, l’agenzia cinese per la proprietà intellettuale, ha reso pubblico il documento con numero 202530748612.8, un brevetto presentato da BYD per una citycar ultra-compatta a due posti. Le immagini depositate mostrano una carrozzeria ridotta al minimo, un abitacolo essenziale e proporzioni che ricordano immediatamente la classica Smart. Il progetto è firmato da Wolfgang Egger, veterano del design Audi ora responsabile dello stile di BYD, a testimoniare l'attenzione posta sull'aspetto estetico.

Il brevetto e le indicazioni tecniche note

Il file pubblicato dalla CNIPA non fornisce dati concreti su lunghezza, capacità della batteria o potenza del motore. Quello che è chiaro è l'obiettivo di creare una microcar elettrica in grado di occupare poco spazio in città e facilitare il parcheggio. L'autore del disegno ha deliberatamente fatto riferimento alla Smart, ma ha evitato di inserire numeri precisi, lasciando spazio a speculazioni su autonomia e prezzo.

Il ruolo di Wolfgang Egger

Wolfgang Egger, noto per aver guidato il design di Audi per più di un decennio, è ora alla guida del reparto design di BYD. La sua presenza sul brevetto è un segnale forte: BYD vuole non solo una vettura funzionale, ma anche un modello dal forte impatto visivo, capace di distinguersi nella folla delle citycar europee.

Smart #2: il benchmark di riferimento

La concorrente più evidente è la Smart #2, lanciata a meno di 20.000 €, con una lunghezza di 2,746 m, 82 cavalli di potenza e un'autonomia WLTP di 290 km (410 km secondo lo standard CLTC). Queste cifre costituiscono il punto di partenza per valutare la futura offerta di BYD: se dovesse superare le prestazioni della Smart mantenendo un prezzo inferiore, la sfida commerciale sarebbe decisamente accesa.

Le ambizioni di BYD e il contesto di mercato

Con un traguardo di 19 milioni di veicoli prodotti, BYD è già uno dei principali player globali. La sua strategia recente include modelli di varie dimensioni, dal SUV alle berline, ma anche progetti più di nicchia come la Racco, una piccola elettrica destinata al mercato giapponese delle kei car. L'interesse per le microcar è evidente: in Europa la domanda di veicoli ultra-compatti rimane alta, soprattutto nelle grandi città dove lo spazio è una risorsa limitata.

Se BYD riuscirà a trasformare il brevetto in una produzione di serie, la sua capacità di integrare verticalmente batterie e propulsori elettrici potrebbe tradursi in un costo di vendita notevolmente più basso rispetto alla Smart #2. Tuttavia, al momento non esistono conferme su listini, date di presentazione o mercati di destinazione. Il documento rimane dunque una promessa, ma l'attenzione degli osservatori è già focalizzata su questo potenziale nuovo segmento.