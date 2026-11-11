La gamma Porsche 718 Cayman comprende più versioni: al vertice spiccano le GT4 e GT4 RS. Ecco come si distinguono e perché il numero di modelli varia.

Quanti modelli sono disponibili nella gamma Porsche 718 Cayman? La risposta è che la famiglia comprende più versioni e il numero esatto può variare nel tempo e in base al mercato. In cima all’offerta, tra le varianti più orientate alla pista, spiccano certamente la 718 Cayman GT4 e la più estrema 718 Cayman GT4 RS, due configurazioni che rappresentano il vertice prestazionale della serie.

Per chi vuole un orientamento rapido: le GT4 e GT4 RS sono i riferimenti sportivi della gamma 718 Cayman, mentre il resto del listino può includere versioni con impostazioni differenti a seconda dell’anno di commercializzazione e delle omologazioni locali. Di seguito trovi le differenze principali confermate fra le due regine della serie e i motivi per cui il conteggio dei modelli può non essere univoco.

I vertici della gamma: 718 Cayman GT4 e 718 Cayman GT4 RS

La 718 Cayman GT4 è la porta d’ingresso al mondo più pistaiolo della famiglia, con un set-up che privilegia precisione e deportanza. La 718 Cayman GT4 RS, presentata come modello di punta con anteprima mondiale a novembre 2021, porta il concetto all’estremo: struttura alleggerita, carico aerodinamico incrementato e potenza superiore, per un comportamento ancora più diretto rispetto alla GT4. Si tratta della prima 718 a fregiarsi della sigla RS, con una messa a punto fortemente orientata alla guida in circuito.

Nel corso dello sviluppo, Porsche ha affinato la GT4 RS lavorando su elementi chiave tipici delle versioni RS: riduzione delle masse, aerodinamica evoluta e risposta del motore più incisiva. Il risultato è una vettura che, pur mantenendo l’architettura a motore centrale, eleva la dinamica rispetto alla già performante GT4. Fra gli optional figurano pneumatici ad alte prestazioni come i Michelin Pilot Sport Cup 2 R, capaci di valorizzare l’assetto in uso pista.

Il riferimento del Nürburgring

Per misurare il salto prestazionale, Porsche ha portato la 718 Cayman GT4 RS sull’Anello Nord del Nürburgring. Con Jörg Bergmeister al volante, una vettura di serie leggermente camuffata ha coperto i 20,832 km in 7:09,300. Sulla variante storica da 20,6 km, un tempo usata come riferimento, la GT4 RS ha fermato il cronometro a 7:04,511, ossia 23,6 secondi più veloce della 718 Cayman GT4. Il test è stato effettuato con sedile da corsa per la protezione del pilota e con gomme Cup 2 R disponibili a richiesta; stato e peso del veicolo sono stati verificati ufficialmente. Questi dati quantificano la distanza tra GT4 e GT4 RS in termini di performance e tempo sul giro.

Quanti modelli in listino: perché il numero cambia

La domanda “quanti modelli ci sono in gamma” non ha una cifra unica valida per ogni momento: il listino della 718 Cayman può includere più allestimenti e edizioni che variano nel tempo, oltre alle due punte GT4 e GT4 RS. Le differenze dipendono da vari fattori: calendario di aggiornamenti prodotto, disponibilità per mercati specifici e introduzione di versioni speciali. È quindi normale che il conteggio totale cambi da un anno all’altro o da Paese a Paese.

Incidono anche elementi tecnici e regolatori. Le configurazioni proposte possono essere adeguate alle normative locali su emissioni e consumi, misurate con procedure come il WLTP, che definisce valori comparabili ma non identici tra varianti e dotazioni. Accessori, pneumatici, pacchetti aerodinamici e componenti opzionali possono modificare in modo sostanziale peso, resistenza al rotolamento e aerodinamica, con effetti sui dati ufficiali e, talvolta, sulla stessa disponibilità commerciale di una specifica versione. Per questo motivo, la gamma può presentarsi con intervalli di valori o con differenze puntuali a seconda della configurazione.

Come verificare la disponibilità aggiornata

Se vuoi conoscere con precisione quanti modelli siano ordinabili oggi nella famiglia 718 Cayman nel tuo mercato, il metodo più affidabile è consultare il configuratore ufficiale Porsche e rivolgersi a un Centro Porsche. Questi canali riportano l’elenco aggiornato delle versioni realmente acquistabili, con schede tecniche, prezzi e tempi di consegna, oltre a eventuali edizioni speciali o cambi di gamma che possono intervenire durante l’anno.

Appendice racing: 718 Cayman GT4 e-Performance (non di serie)

Accanto alle versioni stradali, esiste anche la 718 Cayman GT4 e-Performance, un laboratorio su ruote basato sulla piattaforma della GT4 Clubsport e dedicato allo sviluppo di tecnologie per competizioni elettriche. Adotta una propulsione a batteria capace di erogare fino a 1.000 CV in modalità “qualifica”. È importante chiarire che si tratta di un progetto sperimentale e da pista: non rientra nel conteggio dei modelli stradali acquistabili della gamma 718 Cayman, ma testimonia fino a dove possa spingersi la ricerca Porsche su telaio e aerodinamica della Cayman in ambito motorsport.

La gamma Porsche 718 Cayman include più versioni e il numero esatto è dinamico. Al vertice, le GT4 e GT4 RS rappresentano i riferimenti per chi cerca la massima intensità di guida, con la RS che, grazie a leggerezza, downforce e potenza maggiori, ha dimostrato sul Nürburgring un chiaro vantaggio cronometrico sulla GT4. Per il conteggio aggiornato dei modelli disponibili nel tuo Paese, fai sempre riferimento ai canali ufficiali Porsche.