Scopri come la nuova Manovra 2027 alzerà la deducibilità al 90% per auto elettriche e ibride dei commercialisti, con un tetto di spesa più alto.

Il disegno di legge di bilancio 2027, attualmente in fase di approvazione, prevede una riforma fiscale specificamente dedicata agli agenti e rappresentanti di commercio che puntano su veicoli elettrici o ibridi. L’obiettivo è stimolare l’adozione di soluzioni a basse emissioni, rendendo più vantaggioso il loro inserimento nel parco auto aziendale. Questa misura si inserisce nel più ampio contesto della transizione ecologica, dove il governo intende coniugare incentivi fiscali e modernizzazione della mobilità professionale.

Per chi opera nel settore della rappresentanza, il costo del veicolo è una voce di spesa significativa. La proposta di legge, quindi, non si limita a un semplice bonus, ma ridefinisce la deducibilità dei costi in maniera strutturale, ampliando il margine di risparmio e rendendo più sostenibile l’investimento iniziale. Il provvedimento resta soggetto a discussione parlamentare, ma già l’anticipazione di queste novità ha innescato una rapida revisione dei piani di acquisto da parte di numerosi operatori.

Novità fiscali introdotte dall’articolo 22 della Manovra 2027

L’articolo 22 della Manovra stabilisce che la percentuale di deducibilità dei costi per le Auto elettriche o ibride sale dall’attuale 80 % al 90 %. Parallelamente, il limite di spesa riconosciuto fiscalmente passa da 25.822,84 € a 35.000 €, consentendo una deduzione complessiva potenziale di circa 31.500 €. Questo importo sarà ripartito secondo le consuete regole di ammortamento, permettendo una riduzione graduale dell’onere fiscale nei prossimi esercizi. Tale incremento rappresenta il vantaggio più marcato per chi decide di sostituire il parco auto tradizionale con modelli a propulsione alternativa.

Veicoli tradizionali: regime invariato

Per le autovetture dotate di motorizzazioni convenzionali non è previsto alcun cambiamento: la deducibilità rimane al 80 % con il precedente tetto di 25.822,84 €. Questo differenziazione mira a preservare un equilibrio tra incentivi per la mobilità green e la continuità della disciplina fiscale per i veicoli già presenti sul mercato.

Come si estende il beneficio al leasing e al noleggio

Il nuovo regime si applica allo stesso modo anche ai veicoli acquistati tramite leasing. L’aliquota del 90 % sarà dunque operativa su tutta la quota di canone imputabile, mantenendo invariato il metodo di ammortamento previsto per il leasing tradizionale. Per quanto riguarda il noleggio, il limite annuo rimane fissato a 5.164,57 €, ma la percentuale di deducibilità che vi si applica sarà anch’essa il nuovo 90 %. In pratica, le imprese potranno beneficiare di una riduzione più consistente del carico fiscale sia per contratti a lungo termine che per soluzioni di noleggio più flessibili.

Esempio di calcolo per un’auto da 35.000 €

Consideriamo un agente che acquista un veicolo elettrico del valore massimo previsto, 35.000 €. Con la nuova disposizione, la quota deducibile sarà il 90 % di 35.000 €, ovvero 31.500 €. Suddividendo tale importo su, ad esempio, cinque anni di ammortamento, si ottiene una deduzione annua di 6.300 €, rispetto a 5.600 € con l’attuale 80 % di deducibilità. L’effetto cumulativo di questa riduzione si traduce in un risparmio fiscale netto notevole, soprattutto se combinato con eventuali incentivi regionali o nazionali per i veicoli a basse emissioni.

Considerazioni operative e limiti del provvedimento

È importante sottolineare che la proposta non introduce modifiche alle norme sull’IVA, né genera vantaggi diretti per gli agenti che operano in regime forfettario. Inoltre, il beneficio si applica esclusivamente ai veicoli elettrici o ibridi; le auto a combustione interna non beneficiano delle nuove percentuali. Il provvedimento, ancora soggetto a discussione parlamentare, potrebbe subire ulteriori aggiustamenti prima della sua entrata in vigore, ma le linee guida attuali già offrono una solida base per pianificare gli investimenti in mobilità green.

La Manovra 2027 punta a rendere più allettante l’acquisto o il leasing di veicoli a emissioni zero per gli agenti di commercio, grazie a una deducibilità potenziata e a un tetto di spesa più elevato. Gli operatori del settore sono invitati a valutare attentamente le opportunità offerte, tenendo conto della data di entrata in vigore del provvedimento e delle eventuali evoluzioni legislative che potrebbero influenzare l’applicazione pratica di queste agevolazioni.