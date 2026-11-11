Il decreto carburanti diventa legge: bollo auto gratuito nel 2027 per auto, moto e famiglie numerose, con trasferimenti compensativi alle regioni.

Il Senato ha dato il segnale definitivo, convertendo in legge il decreto-legge sulle misure urgenti per il rincaro dei carburanti. Tra le novità più rilevanti, per la prima volta è stata introdotta un’esenzione temporanea dal pagamento del bollo auto per l’anno 2027, accompagnata da un pacchetto di trasferimenti compensativi destinati alle Regioni e alle Province autonome.

Come funziona l’esenzione dal bollo auto nel 2027

L’articolo 2 del provvedimento stabilisce che l’esenzione riguarda i versamenti con scadenza compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. Il beneficio è riservato alle persone fisiche che possiedono un solo veicolo regolarmente assicurato. Se il contribuente ha più di un mezzo che rispetta i requisiti, l’esenzione si applica al veicolo con la potenza più bassa; in caso di parità, si sceglie quello con il bollo più contenuto.

Veicoli ammessi e soglie di potenza

Per le autovetture, la soglia è fissata a 80 kW (circa 109 cavalli). L’agevolazione copre auto a benzina, diesel, ibride o a gas, purché non superino il limite indicato. Anche motocicli e ciclomotori beneficiano dell’esenzione, ma solo se il titolare non usufruisce già dell’agevolazione per un’autovettura; anche in questo caso è consentito un solo mezzo, quello con la potenza inferiore. Tutti i veicoli devono essere assicurati e regolarmente immatricolati per poter accedere alla quota di esenzione.

Impatto sui bilanci regionali e trasferimenti compensativi

Poiché il bollo auto è un tributo di competenza regionale, il provvedimento prevede un trasferimento compensativo di 2.293,5 milioni di euro per il 2027, destinato a colmare il vuoto di entrata derivante dall’esenzione. Le stime indicano che la perdita di gettito per le Regioni ammonta a 2.362 milioni, lasciando scoperti circa 68,5 milioni. Il calcolo a regime, a partire dal 2030, prevede un onere annuale di circa 2,43 miliardi, con un incremento di circa 70 milioni rispetto al primo anno di attuazione.

Agevolazioni per moto, famiglie numerose e altri provvedimenti

Oltre all’esenzione per le auto, il decreto introduce una misura specifica per le famiglie con più di tre figli, di cui almeno uno minorenne. L’INPS riconoscerà un rimborso pari al bollo pagato, fino a 385,71 euro all’anno, per veicoli con posti a sedere tra sei e nove e potenza massima di 133 kW. Si stima che il beneficio riguarderà circa 47.500 nuclei familiari, per un costo complessivo di 18,3 milioni di euro.

Il provvedimento contiene inoltre risorse destinate al settore dell’istruzione: 288 milioni di euro per le borse di studio universitarie. Un finanziamento straordinario di 150 milioni è stato stanziato per la Fondazione Milano-Cortina 2026, al fine di garantire l’equilibrio di bilancio dopo una perdita di 39,1 milioni nel 2025.

Infine, il decreto ha previsto una riduzione temporanea delle accise sul gasolio: dal 18 al 25 settembre è stato scontato di 10 centesimi al litro, mentre dal 26 settembre al 5 ottobre il decadimento è stato di 5 centesimi. La misura, seppur di breve durata, mirava a contenere l’impatto del rincaro dei prezzi alla pompa sui consumatori e sulle imprese di trasporto.