BYD punta sullo stabilimento di Hambach per produrre in Europa e aggirare i dazi, mentre Ineos sposta la produzione negli Stati Uniti.

Il colosso cinese BYD ha avviato trattative in esclusiva con Ineos Automotive per acquistare lo stabilimento di Hambach, in Francia. La casa ha confermato l’operazione, che però non è ancora chiusa e dovrà passare dalla consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.

L’interesse per l’Europa rientra in una strategia più ampia. BYD ha già superato Tesla nelle vendite di auto elettriche e ora vuole scalare la classifica generale, guidata da tempo da Toyota, puntando anche sui veicoli ibridi.

Lo stabilimento di Hambach e il piano di Ineos

Lo stabilimento è quello che Mercedes-Benz, che vi produceva le Smart, aveva venduto a Ineos nel 2020. Oggi vi vengono assemblati il fuoristrada Grenadier e il pick-up Quartermaster. La fabbrica impiega poco meno di 900 persone ed è stata modificata per passare dalle piccole smart fortwo ai fuoristrada Ineos.

Ineos ha deciso di spostare la produzione negli Stati Uniti dal 2028, mercato che assorbe circa il 70% delle vendite del marchio. Il trasferimento riduce costi logistici e dazi sulle importazioni dall’Europa. In caso di vendita, i modelli Ineos continueranno a essere prodotti in Francia per un periodo non breve.

Perché BYD vuole produrre in Francia

Produrre direttamente nell’Unione Europea permetterebbe a BYD di ridurre il peso dei dazi sulle auto elettriche importate dalla Cina e delle nuove restrizioni sulle ibride. La casa aveva valutato anche una fabbrica in Turchia, ma il progetto è stato messo in pausa perché fuori dall’Ue non garantirebbe gli stessi vantaggi.

Il nuovo stabilimento affiancherebbe quello ungherese di Sgedez, dove la produzione dovrebbe partire entro la fine dell’anno con la piccola elettrica Dolphin Surf e la suv compatta Atto 2. Per Hambach BYD non ha ancora comunicato quando partirà né quali modelli produrrà.

Stella Li, Vicepresidente Esecutivo di BYD, ha dichiarato: “Il nostro impegno in Europa è di lungo periodo. Il progetto di investimento ad Hambach riflette la nostra fiducia e la nostra ambizione di continuare a crescere in Europa”. Secondo la casa, l’operazione garantirebbe la continuità produttiva, l’occupazione locale e nuove opportunità per lavoratori e fornitori.

Jim Ratcliffe, patron del gruppo Ineos, sta valutando dove ricollocare la produzione negli Stati Uniti. Chi segue il marchio Grenadier può intanto attendere gli sviluppi: la trattativa dipende ancora dal via libera dei lavoratori e dalla conclusione dell’accordo.