Tre SUV già in vendita, tre novità in arrivo e consumi misurati su strada: la guida per scegliere un Omoda in Italia.

Omoda ha costruito in poco tempo una gamma di tre SUV già acquistabili in Italia: Omoda 5, Omoda 7 e Omoda 9. Le motorizzazioni vanno dalla benzina alla Full Hybrid, dalla Plug-in fino alla elettrica, e tutte le versioni sono coperte da una garanzia ufficiale di 7 anni o 150.000 km. Chi valuta un SUV di nuova generazione trova qui i modelli disponibili, quelli in arrivo e i dati da confrontare prima di scegliere.

La gamma oggi e i modelli del 2027

Omoda 5 è una C-SUV lunga 4,45 metri e rappresenta il punto d’ingresso al marchio. Si trova con il 1.6 TGDI benzina da 147 CV e cambio 7DCT, con la 1.5 SHS-H Full Hybrid da 224 CV e con la Omoda 5 EV elettrica da 204 CV.

Omoda 7 SHS-P, lanciata nel gennaio 2026, è una D-SUV lunga 4,66 metri con Plug-in Hybrid da 279 CV, trazione anteriore e cambio DHT150. Dichiara 92 km di autonomia elettrica nel ciclo combinato WLTP, fino a 128 km in città, e oltre 1.100 km complessivi.

Omoda 9 SHS-P è l’ammiraglia, lunga 4,78 metri, con trazione integrale e quattro motori, un 1.5 turbo più tre unità elettriche, per 537 CV complessivi. La batteria da 34,5 kWh permette fino a 145 km in elettrico secondo il WLTP.

Le novità previste tra la primavera e il 2027

Omoda 4 debutterà nel primo trimestre o in primavera 2027. È un crossover compatto lungo 4,42 metri, a cavallo tra segmento B e C, che arriverà con la Full Hybrid 1.5 SHS-H da 224 CV. Seguiranno una versione elettrica, con batteria stimata tra 61 e 67 kWh, e una Plug-in Hybrid.

Nel corso del 2027 arriveranno Omoda 5 Next, restyling della C-SUV, e Omoda X, un SUV coupé. Entrambi sono basati sulle architetture ibride di nuova generazione del gruppo Chery. Per questi due modelli i listini italiani non sono ancora stati comunicati.

Consumi reali e spazio di carico

La benzina 1.6 TGDI scatta da 0 a 100 km/h in 10,1 secondi e dichiara un consumo WLTP di 7,0 l/100 km, circa 14,2 km/l. La Full Hybrid SHS-H scende a 8,0 secondi nello stesso scatto. Nei rilevamenti strumentali su strada sulla Omoda 5 Full Hybrid, la media effettiva è di 17,1 km/l: 18,8 km/l in urbano, 18,5 km/l su statale e 14,4 km/l in autostrada, con circa 870 km di autonomia con un pieno.

La batteria da 1,83 kWh, collocata sotto il piano di carico, riduce lo spazio. Il bagagliaio della Omoda 5 benzina è di 442 litri, quello della Full Hybrid di circa 312 litri reali, oltre 100 litri in meno.

Prezzi, usato e garanzia

I listini ufficiali partono da 26.300 euro per la Omoda 5 benzina, con promozioni da circa 21.900 euro. La Omoda 7 SHS-P ha un listino tra 38.200 e 41.900 euro e, con incentivi o permuta, parte da circa 31.900 euro. La Omoda 9 SHS-P ha un listino tra 51.200 e 54.500 euro, con promozioni da circa 45.400 euro. Per la Omoda 4 il prezzo è stimato tra 26.500 e 27.500 euro.

Sul mercato dell’usato, le Omoda 5 benzina immatricolate tra 2024 e 2025 quotano tra 18.000 e 23.000 euro, in base a chilometraggio e allestimento. La garanzia ufficiale è di 7 anni o 150.000 km sull’intero veicolo, trasferibile, e di 8 anni o 160.000 km sulle componenti ad alta tensione delle versioni ibride ed elettriche.

Già dalla base le versioni d’ingresso includono doppio schermo digitale, fari full LED, ADAS di Livello 2 e telecamere a 360 gradi. Le versioni Premium e Pro aggiungono sedili riscaldati e ventilati.

Come va su strada e cosa verificare prima dell’acquisto

Su strada le Omoda privilegiano il comfort. Le sospensioni morbide filtrano bene le sconnessioni e l’abitacolo è ben isolato. Lo sterzo è leggero in manovra ma poco progressivo quando si alza il ritmo, e in curva l’assetto genera un rollio evidente. Molte funzioni, tra cui il climatizzatore e, su alcuni modelli, gli specchietti, passano dal touchscreen centrale.

La scelta dipende dall’uso. La Full Hybrid serve a chi guida soprattutto in città o extraurbano senza possibilità di ricarica domestica. La Plug-in è indicata per chi ha un box o una colonnina abituale e vuole sfruttare ogni giorno i 92-145 km elettrici. La benzina ha senso per chi percorre molti chilometri con un budget contenuto e ha bisogno di tutto il bagagliaio. Prima del test drive conviene misurare il vano di carico con passeggini o valigie rigide e provare a regolare clima e specchietti dal display.