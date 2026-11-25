Una corsa gratuita al mese su monopattino o bici elettrica per i clienti Revolut con piano idoneo, in 11 Paesi europei.

La micromobilità elettrica entra tra i vantaggi che Revolut offre ai propri clienti. Grazie a una partnership con Dott, gli utenti di alcuni piani potranno ottenere ogni mese una corsa gratuita in monopattino o in bici elettrica. L’iniziativa riguarda 11 Paesi europei, Italia compresa.

La collaborazione tra le due aziende si allarga. Lo scorso anno Revolut Pay era stato inserito tra i metodi di pagamento dell’app Dott, e ora i servizi di micromobilità condivisa entrano anche tra i benefici riservati ai clienti Revolut.

Quali piani danno diritto alla corsa gratuita

La promozione è riservata ai clienti retail Revolut con piano Premium, Metal o Ultra, e agli utenti del piano Student. La durata della corsa cambia in base al piano: fino a 10 minuti per Student, 15 per Premium, 20 per Metal e 30 per Ultra.

In tutti e quattro i casi è incluso il costo di sblocco del mezzo. Il credito vale sia per le e-bike sia per i monopattini Dott. I minuti oltre il limite gratuito non rientrano nel beneficio.

Il vantaggio si vede nell’app Revolut. Una volta selezionato, il codice viene assegnato subito e si usa per una corsa Dott. Il beneficio si rinnova ogni mese.

Paesi coinvolti e obiettivi commerciali

La partnership è operativa in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Svizzera. È prevista la possibilità di estenderla ad altri mercati.

Per Dott l’operazione è un nuovo canale per raggiungere potenziali clienti, sfruttando una piattaforma finanziaria che conta, a livello globale, oltre 80 milioni di utenti. L’idea è inserire la mobilità elettrica urbana in un insieme di servizi di uso quotidiano, rivolgendosi anche a chi non usa già bici e monopattini in sharing.

Matthieu Faure, VP Brand, Comms & Global Partnerships di Dott, ha spiegato: «Integrando i vantaggi Dott direttamente nell’app Revolut, rendiamo la mobilità urbana sostenibile ancora più vantaggiosa e accessibile nelle principali città europee».

Chi si sposta spesso in città può contare su un piccolo credito ricorrente. Per tragitti più lunghi, invece, la durata gratuita copre solo una parte del viaggio. I minuti gratuiti non equivalgono a un abbonamento illimitato e non cambiano le condizioni generali del servizio Dott. Per i dettagli è possibile consultare i siti ufficiali di Dott e Revolut.