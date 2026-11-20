Le prove libere del Gran Premio di Las Vegas si sono svolte sotto la pioggia, con George Russell in testa alla classifica. Il weekend segna l'inizio dell'ultima tripletta della stagione 2026, con i titoli mondiali già assegnati ad Andrea Kimi Antonelli e Mercedes. Ecco tutti gli orari per seguire qualifiche e gara in diretta su Sky e NOW, o in differita su TV8.

Il Gran Premio di Las Vegas, ventunesima tappa del Mondiale di Formula 1 2026, ha preso il via con un venerdì segnato dalle condizioni meteorologiche avverse. La pioggia ha costretto i piloti a limitare il lavoro nelle prime sessioni, trasformando le seconde prove libere in una sessione cruciale per raccogliere dati sul tracciato cittadino bagnato. In questo contesto difficile, è stata la Mercedes a mostrare la miglior forma, con George Russell che ha preceduto Pierre Gasly e Charles Leclerc.

Questo appuntamento apre ufficialmente l’ultima tripletta della stagione, un momento decisivo anche se i verdetti principali sono già stati scritti. Andrea Kimi Antonelli ha conquistato il titolo piloti in Messico, mentre la scuderia tedesca ha riportato il costruttori in Brasile dopo cinque anni di digiuno. Tuttavia, l’interesse resta alto per le gerarchie interne: Verstappen insegue punti preziosi per consolidare la seconda posizione, mentre la Ferrari cerca riscatto dopo prestazioni opache nelle ultime gare.

Dinamiche tecniche e penalità in griglia

La lotta per le posizioni finali del campionato sarà influenzata da diverse decisioni regolamentari. Kimi Antonelli, pur essendo già campione, dovrà scontare cinque posizioni di penalità in partenza a causa di un nuovo turbo con concessioni Aduo. Una situazione simile riguarda Oscar Piastri della McLaren, che partirà dieci posti più indietro per la sostituzione del motore termico. Questi handicap potrebbero ridisegnare lo scenario di gara, favorendo chi, come Max Verstappen, arriva da una striscia positiva di podi consecutivi con la sua Red Bull.

Per quanto riguarda la Ferrari, la squadra di Maranello sembra ormai certa del secondo posto tra i costruttori, ma deve ancora risolvere le incertezze emerse a San Paolo. Charles Leclerc e Lewis Hamilton, rispettivamente quarto e quinto nella classifica piloti, hanno chiuso ottavo e nono nell’ultima gara, faticando nelle condizioni miste. A Las Vegas, l’obiettivo è trovare la giusta combinazione tra velocità di punta sulle lunghe rette e trazione nelle curve strette del circuito cittadino.

Caratteristiche del Las Vegas Strip Circuit

Il tracciato di Las Vegas è una delle piste più veloci e spettacolari del calendario. Con i suoi 6.201 metri e 17 curve, il circuito si sviluppa in senso antiorario attorno alle luci artificiali della Strip, passando vicino a hotel iconici come il Caesars Palace e la sfera MSG. La natura notturna della corsa aggiunge un ulteriore livello di complessità visiva e tattica per i piloti.

Tecnicamente, il layout presenta tre lunghi rettilinei dove è possibile aprire i flap aerodinamici (Straight Mode). Il più esteso, lungo quasi due chilometri, conduce a una staccata violenta prima della curva 14, teatro abituale di sorpassi. Le altre zone critiche includono l’ingresso di curva 5 e il tornante iniziale, dove la gestione dei freni e la trazione in uscita sono fondamentali. Nonostante i titoli siano assegnati, la ricerca della vittoria rimane forte: Verstappen detiene due successi qui, mentre Russell vinse nel 2024.

Come seguire il weekend di gara

Tutte le attività del fine settimana sono trasmesse in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW. Dopo le libere di venerdì, sabato alle ore 1.30 italiane si disputeranno le Prove Libere 3, seguite dalle qualifiche alle 5.00. La gara principale andrà in scena domenica mattina sempre alle 5.00 ora italiana (le 20 locali).

Per chi preferisce la visione in chiaro, TV8 garantirà la copertura in differita: le qualifiche saranno trasmesse sabato sera alle 20.15, mentre la gara domenicale andrà in onda alle 17.15. Il palinsesto include anche approfondimenti tecnici e analisi post-gara con esperti come Ivan Capelli e Matteo Bobbi, oltre alla cronaca affidata a Carlo Vanzini e Marc Gené. Nel weekend si correrà anche la F1 Academy e il Gran Premio di Macau, offrendo un ricco programma motoristico.