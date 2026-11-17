Una supercar pensata per guidare come una moto: la Sanrivatti One punta su una posizione di guida inedita e su un V10 aspirato.

La startup olandese Sanrivatti ha presentato la One, una supercar da pista che propone un modo diverso di stare al volante. Il progetto è ancora nelle prime fasi e molti dati sono solo obiettivi dichiarati dal costruttore.

Una posizione di guida ispirata alle due ruote

Il punto centrale del progetto è la posizione Apex. Il pilota siede più avanti rispetto alle normali hypercar, con il busto inclinato verso il muso e le gambe raccolte indietro, come un motociclista sportivo. Il volante e la pedaliera restano tradizionali e collegati meccanicamente, senza sistemi steer-by-wire. Una struttura centrale su misura per ogni cliente sostiene bacino, torace e collo.

Secondo la casa, questa configurazione amplia la visuale sulla pista e trasmette più direttamente le reazioni dell’auto. Le simulazioni sulla curva 3 di Silverstone indicano una superficie visibile fino a 3,2 volte superiore rispetto a dieci hypercar di riferimento, dato non verificato su strada. Allo studio anche il G-force Neutralising System, un meccanismo inclinabile che dovrebbe far seguire al corpo i movimenti della vettura.

Un V10 aspirato da 800 CV

Dietro il pilota lavora un V10 aspirato da 5,5 litri sviluppato da Judd Power, specialista di motori da corsa anche in Formula 1. L’obiettivo dichiarato è di 800 CV a 9.000 giri e 700 Nm di coppia, scaricati sulle sole ruote posteriori tramite un cambio sequenziale Hewland a sei rapporti. Niente ibrido e niente sovralimentazione.

La struttura è una monoscocca in carbonio con sospensioni a doppi triangoli, freni AP Racing e cerchi in magnesio. Il peso a secco previsto è di 1.100 kg, per un rapporto di circa 727 CV per tonnellata e una velocità massima stimata di 330 km/h.

Linee aggressive e ispirazione aeronautica

Il design, firmato da Robin van Tilborg, si rifà al falco pellegrino in picchiata e ai caccia moderni. Il profilo è bassissimo, con muso corto, passaruota marcati e grandi prese d’aria anteriori che incanalano il flusso verso l’aerodinamica. Al posteriore compaiono un grande alettone sopra il diffusore e aperture per smaltire il calore del motore.

La copertura trasparente dell’abitacolo ricorda la cappottina di un jet. Il progetto resta un modello statico e il lancio delle prime vetture clienti è previsto nel 2030, senza prezzo né numero di esemplari comunicati.