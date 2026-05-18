Christian Horner a Montecarlo: dalla pausa alla scoperta della Formula E

Horner guarda la Formula E da spettatore e apre scenari professionali diversi mentre si prende tempo per la famiglia

Dopo mesi di pausa obbligata che hanno cambiato la traiettoria della sua carriera, Christian Horner è tornato a essere visto nel paddock, ma questa volta da spettatore. Pubblicato il 18 maggio 2026, 10:04, il caso che lo ha coinvolto l’estate precedente ha portato a una ridefinizione dei ruoli all’interno della sua ex squadra: la carica che per venti anni aveva occupato è passata a Laurent Mekies. In questo periodo Horner ha scelto un atteggiamento più defilato, dedicandosi all’osservazione e alla scoperta di altre realtà del motorsport, invece della gestione quotidiana di un box.

Nel weekend di Montecarlo l’ex team principal si è avvicinato al mondo delle monoposto elettriche, assistendo all’ePrix con interesse documentato. Intervistato da TalkSport, Horner ha definito la fase attuale come un’opportunità per prendere fiato: preferisce trovarsi su una griglia senza la pressione delle decisioni immediate e sfruttare questo tempo per esplorare categorie diverse dal suo passato in Formula 1. Tra le righe emerge la volontà di guardare oltre il ruolo tradizionale, mantenendo però riserbo sulle scelte concrete per il futuro.

Presenza a Montecarlo e primo contatto con la Formula E

La sua apparizione a Monaco non è passata inosservata: assistere alla competizione elettrica gli ha dato modo di confrontarsi con una disciplina in rapida evoluzione. Formula E rappresenta per Horner un terreno di analisi, dove valutare tecnologie e format diversi rispetto alla gestione di un team di F1. Ha dichiarato di apprezzare l’assenza di tensioni legate alle decisioni ravvicinate in pista e di godersi la libertà di osservare, imparare e farsi un’idea senza l’obbligo di un impegno immediato. Questo atteggiamento critico e curioso segna una distanza rispetto al passato intensamente operativo.

Perché la Formula E può interessare un dirigente di F1

La curiosità verso la categoria elettrica è comprensibile per un manager abituato a monitorare sviluppi tecnologici e modelli organizzativi. Il salto mentale da Formula 1 a Formula E implica guardare a nuove sfide: gestione delle gare in città, strategie diverse di sviluppo motoristico e una platea di sponsor che sempre più guarda alla sostenibilità. Per Horner questo momento è una finestra per acquisire conoscenze pratiche e valutare se un ritorno in pista debba essere nel segno della tradizione o dell’innovazione.

Ipotesi di nuovo ruolo e interessi oltre le quattro ruote

Intorno al suo futuro si rincorrono varie ipotesi: si parla di un possibile avvicinamento a Alpine, con il nome di Flavio Briatore che emerge nelle conversazioni di corridoio, oppure di una transizione verso il mondo delle due ruote, in scia a quanto hanno fatto altri manager. La presenza di Horner nel paddock della MotoGP a Jerez, dove era ospite della Gresini Racing, ha alimentato queste voci. In ogni scenario rimane evidente il suo desiderio di non bruciare tappe: la scelta, se e quando arriverà, sarà probabilmente il risultato di una valutazione attenta delle opportunità disponibili.

Passioni e ritagli di normalità

Oltre agli spostamenti tra eventi motoristici, Horner ha mostrato una vita privata più visibile, raccontando come segua con passione il calcio e in particolare le partite del Coventry City. Questo legame con lo sport a 360 gradi gli ha permesso di mantenere un interesse attivo senza dover tornare immediatamente a una posizione dirigenziale. Ha inoltre sottolineato di trascorrere più tempo con la famiglia: un elemento che, a fronte della bufera mediatica legata al scandalo con presunte fotografie inviate a una dipendente, appare come una priorità personale per ritrovare equilibrio.

Esito dell’evento e riflessioni finali

Sul piano agonistico l’ePrix di Montecarlo è stato vinto da Oliver Rowland su Nissan, un dettaglio che chiude il weekend a livello sportivo mentre per Horner si apre un periodo di valutazioni. Le opzioni sul tavolo restano molteplici: tornare in F1 in ruoli diversi, passare alla gestione di un team moto o esplorare categorie emergenti come la Formula E. Per ora, però, prevale la scelta di prendersi tempo, osservare e studiare il panorama del motorsport con occhi meno angosciati dalla pressione quotidiana.

La sua permanenza a Montecarlo è dunque un segnale: non una resa, ma una pausa strategica. Se e quando deciderà di rientrare, lo farà con informazioni accumulate in un periodo di riflessione che ha visto alternarsi eventi sportivi, interesse per nuove tecnologie e un ritorno alla centralità della famiglia nella sua vita quotidiana.