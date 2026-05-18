Traffico A1: come muoversi con 6 km di coda tra Ceprano e Ferentino
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Traffico A1: come muoversi con 6 km di coda tra Ceprano e Ferentino

Aggiornamento sulla A1: incidente al km 620,9 ha creato code e rallentamenti. Scopri itinerari alternativi, tempi di percorrenza e strumenti utili per il viaggio

Pubblicato il 18/05/2026 alle 12:26

Una criticità lungo la A1 sta complicando gli spostamenti sull’itinerario tra Lazio e sud: un sinistro segnalato al km 620,9 ha generato rilevanti rallentamenti, con conseguenze per chi viaggia verso Roma e per chi procede verso Napoli. L’aggiornamento delle ore 12:13 del 18/5 indica una coda di 6 km in direzione della Capitale e un impatto visibile anche sulla carreggiata opposta tra Ferentino e Frosinone. In questo articolo trovate i dettagli, le alternative consigliate e alcuni consigli per preservare il veicolo durante l’attesa.

Le informazioni qui riportate sono raccolte da fonti di viabilità e segnalazioni dirette: oltre ai dati sul luogo dell’incidente e sulle lunghezze delle code, troverete suggerimenti pratici per ridurre i ritardi ed evitare il tratto bloccato, oltre a strumenti utili per seguire l’evoluzione in tempo reale.

Cosa è successo sull’A1 e quali sono le conseguenze

L’incidente ha coinvolto quattro veicoli ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per i soccorsi urgenti; le operazioni di rimozione e messa in sicurezza della sede stradale sono ancora in corso. La presenza dei mezzi di emergenza e le operazioni di gestione dell’evento hanno ridotto la capacità di deflusso, determinando una coda di circa 6 km in direzione Roma e rallentamenti anche sull’altra carreggiata, con un chilometraggio ridotto ma comunque significativo tra Ferentino e Frosinone.

Dinamica del traffico e tempi di percorrenza

Secondo le rilevazioni aggiornate, il tempo medio di percorrenza per chi è diretto verso la Capitale è salito a circa 65 minuti (+50′). È importante notare che questi valori possono variare rapidamente in funzione della rimozione dei veicoli incidentati e delle operazioni di sgombero; per questa ragione è raccomandata la massima prudenza e l’attenzione ai pannelli a messaggio variabile lungo il percorso.

Percorsi alternativi consigliati

Per evitare il tratto interessato dall’incidente si consiglia di uscire dall’autostrada a Ceprano e proseguire lungo la SS 6 via Casilina, rientrando poi in A1 a Ferentino. Questa soluzione evita il cuore della congestione e permette di mantenere un ritmo di marcia più regolare, pur aumentando la percorrenza chilometrica. L’itinerario alternativo è particolarmente indicato per i mezzi leggeri; i camion e i veicoli pesanti dovrebbero verificare eventuali limitazioni locali prima di percorrerlo.

Mappe, webcam e informazioni utili

Per chi desidera monitorare i punti critici in tempo reale, è utile consultare le mappe con webcam e le segnalazioni dei servizi di viabilità: le dirette delle telecamere lungo la A1 e le pagine ufficiali del traffico possono offrire una panoramica immediata. In alternativa, la nostra guida al traffico A1 raccoglie i collegamenti alle webcam e ai punti di maggiore interesse per pianificare una deviazione.

Strumenti consigliati e comunicazione in tempo reale

Per orientarsi nella situazione attuale è fondamentale affidarsi a fonti aggiornate: le app come Google Maps e Waze sfruttano le segnalazioni degli utenti per individuare code nascoste o incidenti appena verificatisi, mentre i pannelli a messaggio variabile in autostrada forniscono avvisi immediati. Anche il servizio del CCISS Viaggiare Informati (numero 1518) resta un punto di riferimento per chi è già alla guida e ha bisogno di informazioni ufficiali.

Manutenzione dell’auto e comportamenti utili durante le code

Restare fermi o procedere a strappi su lunghe tratte può mettere sotto stress alcune componenti del veicolo. È opportuno verificare il corretto funzionamento del sistema di raffreddamento, lo stato della batteria e il livello dell’olio prima di affrontare tratte con possibili interruzioni. In caso di soste prolungate, valutare di spegnere il motore quando è sicuro farlo può ridurre l’usura e il consumo; tuttavia, è essenziale mantenere il rispetto delle norme di sicurezza e le indicazioni degli operatori di emergenza.

Infine, mantenere la calma e pianificare una deviazione ragionata evitando manovre azzardate è spesso la strategia più efficace: consultate le fonti in tempo reale, seguite le indicazioni degli agenti presenti sul posto e, se possibile, optate per l’itinerario alternativo suggerito per ridurre il ritardo.

Scritto da Emanuele Galli
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