Il mercato motociclistico ha subito una pesante rivoluzione negli ultimi anni dato che oltre ai marchi europei e asiatici vi si sono uniti anche i brand cinesi spesso frutto di acquisizioni di marchi di origine italiana che versavano in situazioni critiche. In questo articolo scopriamo le migliori 10 da acquistare.

LEGGI ANCHE: Ducati presenta la versione 2025 del Multistrada V4

Migliori moto cinesi, un “omaggio” al made in Italy

Apriamo questa classifica dedicata alle migliori 10 moto prodotte in Cina con un prodotto che era di origine italiana ma è stato acquistato da cinesi che ne sono riusciti a risollevare sia lo spirito che l’economia. Stiamo parlando di Benelli che con la TRK 502 è diventata leader del mercato delle Enduro con un perfetto rapporto qualità/prezzo.

Restando in casa Benelli non possiamo non parlare della Leoncino 800 (foto di copertina) che è una moto perfetta per chi ha appena ottenuto la patente A2, esiste infatti anche in versione depotenziata. Look da Naked blasonata e un motore molto “friabile” che non comporta svariati cambi di marcia permettendo così una guida confortevole.

CF Moto è un marchio che ha ottenuto rilevanza in ambito sportivo, vista la sua presenza nelle due classi minori del Motomondiale ma che è in grado di produrre mezzi di livello come la 700 CL-X una naked dotata del sistema Ride By Wire che è una novità ma allo stesso tempo rappresenta il tallone d’Achille di questa due ruote.

Restiamo a parlare di CF Moto con la 450 MT un’enduro che è dotata di bicilindrico da 449 cc e sospensioni Kayaba regolabili, si può avere con il parafango alto o basso ed ad un prezzo incredibile 5.990 euro.

Moto Morini è tornata in Italia, come mercato di vendita, nel 2021, dopo essere approdata in mani cinesi che hanno quindi risollevato il marchio. Ora nel 2024 arriva la X-Cape 650 con il bicilindrico parallelo, come si conviene alle Enduro da 650 cc, ruote da 19 e sistema di navigazione con schermo TFT da 7 pollici.

LEGGI ANCHE: BMW pensa al futuro con la frenata elettromagnetica

Le altre low budget da considerare

Proseguiamo la classifica con la QJ SRT 550SX una naked con un motore da 56 cavalli dotata di controllo di trazione e display TFT con funzione mirroring. Il peso però non è piuma dato che la bilancia si ferma sui 220 kg.

SWM storico marchio italiano ora è stato acquisito dai cinesi e punta tanto sulle Enduro, ha realizzato però la Gran Milano 500 una naked a motore bicilindrico parallelo da 47,5 cavalli ed un peso a secco di 188 kg.

Un brand interessante è Voge Valico che propone due modelli, il primo è la 525 DSX dotato di un nuovo motore più brillante, guidabile con patente A2. Ottima guidabilità e dimensioni da moto più grande la rendono perfetta.

Salendo di potenza vi è la 900 DSX che adotta la meccanica della BMW 900 F seppur con elettronica calibrata per renderla più fruibile ma è dotata di cruise control; controllo di trazione, quickshifter sia in scalata che in salita; sella e manopole riscaldate; cerchi a raggi tangenziali; display TFT e tanto altro. A 9.980 euro.

Infine chiudiamo con la Zontes 350 GK con un motore monocilindrico da 39 cavalli ed elettronica Bosh che lo spingono a 9.000 giri/minuto. Facile e davvero divertente ma soprattutto economica grazie al prezzo d’attacco di 4.990 euro.