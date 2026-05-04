Informazioni su partnership e non affiliazione a MotoGP

Spiegazione delle collaborazioni con circuiti, organizzatori e partner ufficiali e dichiarazione di non affiliazione a MotoGP

Offriamo informazioni sul mondo delle corse attraverso una rete di collaborazioni consolidate: lavoriamo a contatto con circuiti, organizzatori ed altri partner ufficiali per condividere notizie ed eventi. È importante precisare che, pur avendo relazioni con realtà del settore, il nostro ruolo si limita a partnership selezionate e non comprende un rapporto diretto con il detentore dei diritti commerciali del campionato.

Per chiarezza e trasparenza vogliamo che ogni visitatore comprenda la natura del progetto: il sito presenta contenuti editoriali e informativi sviluppati autonomamente, con riferimenti a competizioni e strutture. Ciò significa che non gestiamo né rappresentiamo i possessori dei diritti commerciali: questa distinzione è fondamentale per evitare equivoci sulle responsabilità e sulle autorizzazioni.

Collaborazioni e ambiti di lavoro

Nel dettaglio, le nostre partnership coinvolgono varie figure del panorama motoristico: dai gestori dei circuiti agli organizzatori di eventi, fino ai partner ufficiali che forniscono supporto logistico o tecnico. In questo contesto il termine partner indica enti e professionisti che cooperano con noi per eventi, coperture mediatiche e iniziative promozionali, senza che ciò implichi alcuna delega sui diritti commerciali delle competizioni.

Tipologie di partner e responsabilità

Le collaborazioni si declinano in modalità diverse: supporto operativo in circuito, accordi per la diffusione di contenuti e scambi informativi. Ogni accordo è regolato da intese specifiche che definiscono ruoli e limiti, e il concetto di partner ufficiale non equivale a una connessione diretta con i titolari dei diritti sportivi. Questo approccio tutela la trasparenza verso il pubblico e chiarisce la natura delle nostre attività editoriali.

Dichiarazione di non affiliazione

Per evitare fraintendimenti, rendiamo esplicito che questo sito è non ufficiale e non è associato in alcun modo con i titolari dei diritti commerciali del campionato. In particolare, non esiste alcuna relazione di affiliazione o rappresentanza con la società che detiene i diritti del campionato né con le istituzioni regolatorie internazionali coinvolte nel motorsport. Tale precisazione ha valore informativo e legale per i visitatori e per chi consulta i nostri contenuti.

Diritti commerciali e marchi

È fondamentale ricordare che il nome MotoGP e i marchi correlati sono proprietà di terzi e sono utilizzati nei limiti consentiti dalla normativa sui marchi. Per chiarezza: non intratteniamo rapporti diretti con Dorna Sports S.L. né con la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), e qualsiasi riferimento al campionato o ai marchi serve esclusivamente a identificare gli oggetti dei contenuti, senza implicare sponsorizzazione o approvazione. Il concetto di marchio registrato implica diritti esclusivi che restano riservati ai legittimi titolari.

Informazioni pratiche e contatti

Per ogni dubbio relativo alla nostra posizione o per richieste di chiarimento sulle collaborazioni, è possibile contattarci attraverso i canali indicati nel sito. Manteniamo aggiornati i riferimenti e i dettagli organizzativi, e specifichiamo sempre quando un contenuto deriva da un accordo con un partner esterno. L’approccio mira a garantire la massima correttezza informativa e a proteggere i diritti di tutti gli attori coinvolti.

Infine, il sito riporta informazioni tecniche e di servizio, come l’indicazione del creatore della piattaforma e le opzioni relative alla gestione della privacy e dei cookie. Nella parte dedicata ai riferimenti trovi la dicitura: sito non ufficiale e informazioni sul credit tecnico, ad esempio “Website by HexaDesign” e i link per aggiornare le preferenze sui cookie, per una navigazione trasparente e conforme alle normative vigenti.