Telepass Sempre: il servizio per i nuovi clienti

Con Telepass Sempre si ha diritto a un anno di carburante e ad altre agevolazioni.

Oggi giorno con la crisi e i prezzi che aumentano sempre più anche per quanto riguarda i costi della benzina, viaggiare e spostarsi non è così semplice e facile. Per risparmiare e venire incontro alle esigenze dei nuovi clienti, il servizio Telepass Sempre aiuta da questo punto di vista. Vediamo in che modo e come usarlo nella maniera migliore.

Telepass Sempre

Con il nome di Telepass Sempre si fa riferimento a un servizio che va a migliorare ma anche a semplificare la mobilità sia nelle strade urbane che extraurbane. Un’offerta ulteriore che si aggiunge già alle funzionalità del classico Telepass ma con ulteriori servizi pensati esclusivamente per i nuovi clienti. Un’alternativa valida per chi si sposta spesso aiutandolo a risparmiare.

Con questo servizio riservato ai nuovi clienti si va incontro a una serie di benefici come parcheggi convenzionati andando così a semplificare la sosta. Inoltre è possibile ricaricare i propri veicoli elettrici in varie aeree d’Italia grazie alle colonnine adibite a tale scopo. Il bollo auto e la revisione si possono controllare e pagare tramite l’app per accelerare così i pagamenti.

Con Telepass Sempre si ha diritto anche a una serie di agevolazioni su mezzi di trasporto quali treni, bus, ecc. Inoltre, permette di usufruire del servizio di sharing mobility con servizi quali il bike sharing, il car sharing, ecc. per agevolare gli spostamenti e muoversi ovunque in modo semplice e rapido. Un servizio quindi completo per una mobilità a 360° su ogni aspetto.

Se volete saperne di più è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine.

Telepass Sempre: costi

Non esistono sconti per il servizio di Telepass Sempre dal momento che i nuovi clienti che attivano l’offerta possono usufruire di agevolazioni. Prima di tutto, se si attiva la promo entro il 3 giugno è possibile approfittare un abbonamento a Telepass Sempre gratuito per la durata di un anno. Si ha a disposizione 100€ di carburante da usare tramite l’app nelle stazioni convenzionate.

Nelle stazioni Eni che sono convenzionate è sufficiente infatti, tramite l’app con la quale è possibile pagare la benzina, usufruire di un massimo di 10€ mensili per 10 mesi per un rifornimento minimo di circa 30€. Non vi è nessun costo di attivazione.

I nuovi clienti che sono interessati per il servizio di Telepass Sempre devono semplicemente collegarsi al sito inserendo il proprio nome, cognome compreso di numero di telefono nel form indicato dando l’approvazione per il consenso dei dati per attivare subito la promozione e poi essere contattati da un operatore per il prosieguo delle informazioni fornite.