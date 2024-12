Introduzione alla Citroen e-C3 elettrica

La Citroen e-C3 rappresenta un passo significativo nel mercato delle city car elettriche, offrendo un’alternativa sostenibile e conveniente per gli automobilisti urbani. Con un design moderno e funzionalità avanzate, questa vettura è progettata per soddisfare le esigenze quotidiane di mobilità, senza compromettere il comfort e la tecnologia.

Offerte di leasing vantaggiose

Stellantis ha lanciato una proposta allettante per incentivare l’acquisto della Citroen e-C3 attraverso la formula di leasing ‘Elettrico Facile’. Questa offerta consente agli acquirenti di accedere alla vettura con un tasso di interesse fisso dello 0% e un Taeg dello 0,13%, senza pagare rate per i primi due anni. Gli interessati possono iniziare il loro viaggio elettrico con un maxi anticipo, per poi decidere se riscattare, restituire o sostituire l’auto al termine del contratto.

Caratteristiche tecniche della Citroen e-C3

La Citroen e-C3 è equipaggiata con un motore elettrico da 113 CV e una batteria LFP da 44 kWh, che offre un’autonomia fino a 440 km in ciclo urbano. Questa autonomia è ideale per i tragitti quotidiani, rendendo la e-C3 una scelta pratica per chi vive in città. Inoltre, la tecnologia di ricarica rapida consente di raggiungere l’80% della carica in soli 26 minuti, un vantaggio significativo per chi ha bisogno di ricariche veloci durante la giornata.

Innovazioni tecnologiche e comfort

Un aspetto distintivo della Citroen e-C3 è l’assenza di un quadro strumenti tradizionale. La vettura adotta un innovativo Head-Up Display che riflette le informazioni essenziali su una superficie nera lucida, permettendo al conducente di mantenere lo sguardo sulla strada. Inoltre, la e-C3 è dotata di sensori di parcheggio posteriori, sospensioni avanzate per un comfort ottimale e un sistema di infotainment My Citroen Play, che integra perfettamente smartphone e veicolo.

Altre opzioni di acquisto e noleggio

Per coloro che non trovano l’offerta di leasing adatta alle proprie esigenze, Stellantis propone altre due opzioni. La prima prevede un anticipo di 7.945 euro, con 35 rate mensili di 159 euro e una rata finale di 13.351 euro. In alternativa, è disponibile un’opzione di noleggio a lungo termine con un anticipo di 4.598,29 euro e 47 canoni mensili di 429,60 euro, che include una serie di servizi come manutenzione e assistenza stradale.

Conclusioni sulle offerte della Citroen e-C3

La Citroen e-C3 si presenta come una soluzione interessante per chi cerca un’auto elettrica pratica e conveniente. Con diverse opzioni di leasing e noleggio, Stellantis offre flessibilità e vantaggi economici, rendendo la mobilità elettrica accessibile a un pubblico più ampio. Che si tratti di un acquisto a lungo termine o di un noleggio, la e-C3 è pronta a soddisfare le esigenze di chi desidera un veicolo sostenibile e innovativo.