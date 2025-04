Introduzione all’avviamento delle auto elettriche

Le auto elettriche, sebbene siano considerate all’avanguardia nella tecnologia automobilistica, non sono esenti da inconvenienti. Uno dei problemi più comuni è la batteria di avviamento scarica, un evento raro ma possibile. Secondo un report degli interventi di soccorso stradale ADAC, anche i veicoli elettrici possono trovarsi in difficoltà in queste situazioni. È fondamentale sapere come affrontare questo problema e avviare correttamente l’auto elettrica in caso di emergenza.

La batteria di avviamento nelle auto elettriche

Tutte le auto, comprese quelle elettriche, sono dotate di una batteria di avviamento da 12V. Nelle auto tradizionali, il motore termico ricarica questa batteria tramite l’alternatore. Tuttavia, nelle auto elettriche, la batteria di servizio viene ricaricata dalle batterie ad alta tensione. Queste ultime alimentano il motore elettrico, mentre la batteria a 12V è responsabile dell’accensione e dei sistemi di bordo. Se la batteria a 12V si scarica completamente, nemmeno la batteria ad alta tensione può intervenire, rendendo impossibile l’avviamento del veicolo.

Procedura per avviare un’auto elettrica con batteria scarica

In caso di batteria 12V scarica, non c’è motivo di farsi prendere dal panico. La procedura per avviare un’auto elettrica è simile a quella delle auto tradizionali. È consigliabile consultare il manuale dell’auto per verificare se ci sono istruzioni specifiche riguardo al collegamento dei cavi di emergenza. In generale, è importante collegare il polo negativo della batteria di soccorso a un punto di massa dell’auto soccorsa, piuttosto che direttamente al polo negativo della batteria scarica. Una volta collegati i cavi, è possibile avviare l’auto e controllare che tutte le spie di controllo siano spente e che il messaggio “Ready” appaia sul cruscotto.

Consigli per una corretta ricarica della batteria di servizio

Dopo aver avviato l’auto, è fondamentale guidarla per almeno 30 minuti. Questo permette alla batteria ad alta tensione e al sistema di recupero energia in frenata di ricaricare la batteria di servizio a 12V. È importante utilizzare cavi di emergenza di buona qualità per evitare danni ai sistemi elettronici del veicolo. Inoltre, qualsiasi auto dotata di batteria da 12V compatibile può essere utilizzata per soccorrere un’auto elettrica, rendendo più facile la gestione di queste situazioni di emergenza.