Hyundai svela due SUV di nuova generazione e il suo primo eLCV, puntando su design, elettrificazione e soluzioni per professionisti europei.

Il Salone dell’Auto di Parigi 2026 rappresenta per Hyundai il palcoscenico ideale per confermare la strategia di espansione in Europa. Dopo una serie di investimenti mirati, il marchio coreano presenta una gamma più ampia, pensata per rispondere alle specifiche esigenze dei consumatori europei, sia privati che professionisti.

Nuovi SUV: segmenti B e C entrano in scena

Il punto focale della presenza di Hyundai a Parigi è la premiere mondiale del SUV di segmento B. Il modello, realizzato su una piattaforma totalmente nuova, unisce un design dinamico a propulsori elettrici di ultima generazione, garantendo autonomia superiore a 500 km. Hyundai ha sottolineato che il veicolo nasce da un intenso lavoro di ricerca sui gusti dei clienti urbani, proponendo un equilibrio tra dimensioni compatte e capacità di carico.

Premiere europea del SUV di segmento C

Accanto al segmento B, il marchio presenta la premiere europea del SUV di segmento C. Questo nuovo modello punta su linee più eleganti e su soluzioni di elettrificazione ibrida, con la possibilità di scegliere tra motori 100% elettrici o plug-in hybrid. La capacità di risposta a richieste di spazio interno e di comfort lo rende adatto sia alle famiglie sia ai professionisti in cerca di versatilità.

Il primo veicolo commerciale leggero totalmente elettrico (eLCV)

Un’altra svolta importante è rappresentata dal lancio del veicolo commerciale leggero elettrico, abbreviato in eLCV. Si tratta del primo modello di Hyundai dedicato al mercato business completamente privo di motori a combustione. Con una capacità di carico fino a 1.2 tonnellate e un’autonomia di circa 300 km, l’eLCV è studiato per le flotte aziendali che desiderano ridurre le emissioni senza sacrificare la praticità.

L’annuncio è stato accompagnato da una serie di esperienze interattive che illustrano la filosofia “Progress for Humanity” di Hyundai, focalizzata su soluzioni di mobilità sostenibile e su un legame più stretto con i clienti attraverso servizi digitali avanzati.

La conferenza stampa ufficiale si è svolta lunedì 12 ottobre 2026 alle 15:05, presso il padiglione 5.2 di Paris Expo Porte de Versailles, dove i dirigenti del brand hanno evidenziato la volontà di consolidare la presenza europea con prodotti innovativi e ecosostenibili.