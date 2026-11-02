Con DrivePulse tieni traccia di ogni chilometro, spesa e avviso di manutenzione, tutto dal tuo iPhone, senza abbonamenti.

DrivePulse è un’app nativa per iPhone pensata per chi vuole monitorare il proprio veicolo senza ricorrere a servizi in cloud o a registrazioni cartacee. Si collega alla presa OBD2 tramite un adattatore ELM327 Bluetooth LE o Wi-Fi e, una volta stabilita la connessione, fornisce una panoramica completa di batteria, motore, consumi e costi direttamente sullo schermo del telefono. L’interfaccia è divisa in schede per auto, moto o scooter, così da tenere separate le statistiche di ciascun mezzo. Ogni dato è aggiornato in tempo reale e non è necessario creare un account né sottoscrivere alcun abbonamento.

Le funzioni chiave offerte da DrivePulse

L’app combina più di una dozzina di strumenti in un unico pacchetto. Tra le principali troviamo la lettura dei codici di errore con spiegazioni pratiche, la visualizzazione della temperatura del motore, lo stato della batteria a riposo e all’avviamento, e un cruscotto personalizzabile che mostra autonomia stimata, consumi medi e Eco Score. Grazie a CarPlay e a Siri, è possibile avviare o chiudere i viaggi, consultare il cruscotto digitale e ricevere notifiche vocali senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Monitoraggio in tempo reale di batteria, autonomia e consumi

Nel pannello principale vengono visualizzati la posizione di parcheggio, il livello di carica residua, la distanza percorribile stimata e la spesa totale sostenuta fino a quel momento. Per le auto elettriche, i consumi sono espressi in kWh/100 km, mentre per i motori a combustione tradizionali si utilizza il classico L/100 km o km/l. Il Eco Score indica se lo stile di guida è efficiente, offrendo suggerimenti su come ridurre la spesa di carburante senza sacrificare comodità.

Registrazione automatica dei viaggi e analisi ecologica

Una volta installata, DrivePulse avvia automaticamente la registrazione non appena il veicolo si accende e la chiude quando il motore viene spento. La funzione è attiva anche su CarPlay e, se l’app è chiusa, una scorciatoia di Comandi Rapidi la riavvia in modalità “sempre in ascolto”. Ogni viaggio è visualizzato su una mappa a colori che evidenzia velocità, durata, distanza, costi, temperature esterne, stato della batteria e autonomia residua. Per i percorsi di lavoro, l’app riconosce le trasferte, genera un rendiconto in PDF o CSV con odometro, chilometraggio e spese, pronto per essere consegnato al commercialista.

Rifornimenti, scontrini e gestione spese

Quando il livello del serbatoio o della bombola di GPL/metano aumenta, DrivePulse invia una notifica preimpostata con i dati del rifornimento già inseriti; basta un tocco per salvare il record. È possibile scattare una foto allo scontrino o al display della colonnina di ricarica: l’app estrae automaticamente litri, prezzo al litro e totale, permettendo una verifica immediata prima di confermare. Per i veicoli elettrici, la lettura dei kWh forniti segue lo stesso procedimento, garantendo una cronologia completa di costi e consumi.

Le ultime novità della versione 3.5.8 e consigli d’uso

L’aggiornamento più recente introduce diverse migliorie orientate alla precisione dei dati e alla semplicità d’interazione. La mappa del viaggio è ora disponibile a schermo intero, con gesti di zoom e pan simili a quelli della navigazione standard. La funzione “Salva qui” salva il punto di interesse nella posizione corrente, visualizzandolo su una mini-mappa nella scheda del luogo. Per le auto diesel equipaggiate con sensore FAP, la schermata CarPlay mostra anche il livello di saturazione del filtro e i tempi dell’ultima rigenerazione, informazioni precedentemente assenti.

Mappa del viaggio a schermo intero e nuove opzioni di salvataggio

Il pulsante in alto a destra nella pagina del viaggio apre la mappa a tutto schermo, consentendo di analizzare con precisione tratti di percorso, variazioni di velocità e consumi specifici. Inoltre, la voce “Salva qui” registra il punto di sosta nella posizione esatta, rendendo più facile ritrovare parcheggi, stazioni di servizio o punti di ricarica nella cronologia.

Supporto per GPL, metano e segnali di carburante basso

Le versioni precedenti mostravano consumi errati per veicoli GPL perché calcolavano il valore di aria aspirata come se fosse benzina. Ora l’app riconosce il tipo di combustibile e corregge il calcolo, garantendo dati coerenti anche sulla traccia colorata e sul cruscotto live. L’avviso di “carburante basso” è stato ottimizzato: per GPL e metano si riceve una notifica una sola volta per viaggio, con la possibilità di disattivarlo singolarmente per ogni veicolo.

Privacy, modalità di prova e acquisto definitivo

DrivePulse non raccoglie alcun dato personale né invia informazioni a server proprietari: tutti i viaggi, le spese e le diagnosi rimangono sul dispositivo dell’utente. La prova gratuita è valida per 7 giorni o per i primi 15 viaggi, a seconda di quale evento si verifichi per primo; durante questo periodo è attiva l’intera suite di funzioni, fatta eccezione per la diagnosi estesa, che richiede una lettura limitata con l’adattatore collegato. Al termine della prova è sufficiente acquistare l’app per 3,99 € in un’unica soluzione, senza ricorrere a sottoscrizioni mensili o annuali. L’app rimane operativa anche se non si dispone di un adattatore: saranno comunque disponibili promemoria, calcolatore di spese manuale e registro dei parcheggi.