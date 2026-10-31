Tre veicoli hanno ricevuto sanzioni pecuniarie dopo i controlli stradali sulla Brennero a Trento

Nel cuore di Trento, in via Brennero vicino al centro commerciale Top Center, la Polizia locale ha avviato una serie di controlli stradali nella serata di mercoledì 28 ottobre. Su un campione di venti veicoli sottoposti a verifica, sono emerse tre violazioni gravi che hanno comportato l’applicazione di sanzioni amministrative di riserva.

Risultati complessivi dei controlli

Durante l’operazione, gli agenti hanno effettuato fermate di routine e, in particolare, hanno concentrato l’attenzione su veicoli che presentavano comportamenti anomali o segnali di possibile manipolazione. Di tutti i veicoli verificati, solo tre hanno ricevuto multe, mentre gli altri sono stati ritenuti conformi alle disposizioni del Codice della strada. Le sanzioni inflitte variano da un minimo di 87 euro a un massimo di 1.731 euro, a seconda della gravità della violazione riscontrata.

Violazioni specifiche e relative sanzioni

La prima automobile fermata ha attirato l’intervento degli agenti per un rumore eccessivo del motore. L’ispezione ha rivelato modifiche non conformi alle sospensioni, l’installazione di un filtro dell’aria non omologato e l’uso di distanziali sulle ruote per allargare il passo. Tali alterazioni influiscono sulle prestazioni e sulla stabilità del veicolo, per questo il trasgressore ha incassato una multa compresa tra 430 e 1.731 euro, la più alta tra quelle emesse.

Il secondo caso riguarda un conducente sorpreso a effettuare un sorpasso a velocità elevata. L’operatore ha rilevato che la manovra era stata compiuta in una zona di traffico intenso, creando un potenziale pericolo per gli altri utenti della strada. Per questa infrazione è stata applicata una sanzione amministrativa di importo variabile tra 87 e 344 euro.

Infine, la terza auto è stata fermata perché le luci anteriori e posteriori non funzionavano. La mancanza di illuminazione compromette la visibilità, soprattutto nelle ore crepuscolari, e rappresenta una violazione diretta del Codice della strada. Anche in questo caso la multa è stata fissata tra 87 e 344 euro.

Prospettive future dei controlli

Le autorità hanno annunciato che i controlli stradali proseguiranno nelle settimane successive, con l’obiettivo di mantenere alta la vigilanza sulla sicurezza viaria e garantire il rispetto delle norme. La strategia prevede controlli itineranti in punti critici della città e un monitoraggio più puntuale dei veicoli che presentano segni di modifiche non autorizzate. Il riferimento a queste attività dimostra l’impegno dell’Amministrazione comunale nel tutelare i cittadini e nel ridurre il rischio di incidenti stradali.