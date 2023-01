La DS3 Crossback combina uno stile atipico con un look premium e un motore elettrico di tendenza.

Il SUV DS3 Crossback è decisamente interessante e combina stile e funzionalità. Scopriamo in breve le sue caratteristiche principali.

DS3 Crossback: caratteristiche, design, dimensioni e motori

Il piccolo SUV di DS offre dimensioni leggermente più compatte rispetto alla cugina Peugeot 2008, con una lunghezza di 4,12 metri e una larghezza di 1,80 metri.

In termini di stile, il fratellino della DS7 Crossback adotta i codici del marchio con la sua grande griglia, i fari a LED verticali sul paraurti e vari accenti cromati.

Le maniglie delle porte sono a filo e la linea della carrozzeria è arretrata sulle porte posteriori. Le linee offrono un aspetto morbido che contrasta con le pieghe più pronunciate della DS7 Crossback e della DS9.

La plancia è, come l’esterno, molto pura, con un gioco geometrico nella disposizione dei pulsanti.

I comandi sono essenzialmente a forma di diamante, mentre i pulsanti ai lati della leva del cambio sono contrassegnati da pieghe. Dietro il volante, un display digitale mostra tutte le informazioni necessarie, mentre sulla plancia si trova uno schermo da 10,3 pollici (7 pollici di serie). A seconda del livello di allestimento, la plancia è rivestita in tessuto o in pelle goffrata.

Dimensioni

Lunghezza: 4,12 m Larghezza: 1,80 m Altezza: 1,53 m Passo: 2,56 m

I motori a combustione interna della DS3 Crossback

Non sorprende che la DS3 Crossback, che condivide la base tecnica con la Peugeot 208, utilizzi motori già noti a PSA. La gamma a benzina comprende tre motori 1.2 PureTech a tre cilindri da 100, 130 e 155 CV. La meno potente è associata a un cambio manuale a 6 rapporti, mentre le altre due hanno un cambio automatico EAT a 8 rapporti.

Nella gamma diesel, sono disponibili due motori 1.5 BlueHDi a quattro cilindri da 100 e 130 CV.

Come per i motori a benzina, quello meno potente può essere configurato solo con un cambio manuale e quello più potente con un automatico EAT8.

La versione elettrica

A differenza della DS7 Crossback e della DS9, che utilizzano un motore ibrido a ricarica, la DS3 Crossback è elettrica. Una versione già utilizzata… La Peugeot e-208! Il piccolo SUV utilizza la stessa architettura, con un motore elettrico da 136 CV e una batteria agli ioni di litio da 50 kWh. L’autonomia annunciata è leggermente inferiore a quella della Sochalienne, con 320 km senza emissioni di CO2. Per quanto riguarda la ricarica, sono necessarie 8 ore per passare da 0 a 100€ con una presa da 7,4 kW. Con una presa da 100 kW, sono necessari solo 30 minuti per una carica dell’80%.

Le caratteristiche principali della DS3 Crossback

Il livello di allestimento Chic inizia il catalogo con il climatizzatore manuale (automatico su E-Tense), quattro alzacristalli elettrici, specchietti retrovisori elettrici (ripiegabili elettricamente su E-Tense), touchscreen da 7 pollici, quadro strumenti digitale, avviso di superamento della linea di carreggiata, frenata automatica d’emergenza e cruise control/limitatore di velocità.

Per aggiungere l’assistenza al parcheggio posteriore, il climatizzatore automatico, i tergicristalli automatici e gli specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, è necessario passare al modello So Chic. Oltre a queste caratteristiche, questo livello di allestimento porta lo stile a un livello superiore con una griglia nera, accenti cromati e interni in tessuto color bronzo.

La Grand Chic si distingue per l’aggiunta del sistema di ausilio al parcheggio anteriore, della telecamera di retromarcia, dei fari a LED Matrix, delle luci posteriori a LED, del monitoraggio dell’angolo cieco con schermo touch screen da 10,3 pollici e dei rivestimenti in pelle.

