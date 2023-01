Come la sorella maggiore DS 7, la DS 3 ha subito un piccolo aggiornamento estetico e tecnico. Scopriamo quali sono le sue caratteristiche principali.

Il piccolo SUV DS 3 non ha approfittato del restyling per crescere. Le uniche modifiche di rilievo riguardano il paraurti anteriore ridisegnato con nuovi gruppi ottici. Questi si ispirano a quelli introdotti sulla DS4 berlina e ripresi dalla DS7 restyling.

La parte anteriore, dal canto suo, sfoggia ora il monogramma DS Automobiles sulla fascia tra i fari. La silhouette conserva la porta posteriore incassata.

DS 3: caratteristiche, design, dimensioni, motori e tecnologia

Il cruscotto semplificato è ancora dotato di uno schermo touch screen da 10,3 pollici. L’interfaccia di quest’ultimo è stata rivista nel piccolo aggiornamento del modello. Sotto la calotta è presente un quadro strumenti digitale che centralizza tutti i dati di guida.

Lo stile geometrico non è stato modificato e le finiture cambiano a seconda della finitura.

Dimensioni

Lunghezza: 4,12 m

Larghezza: 1,80 m

Altezza: 1,53 m

Passo: 2,56 m

Motori

L’autonomia del motore si è notevolmente ridotta nel tempo. La cugina della Peugeot 2008 ha ora solo due motori a benzina 1.2 PureTech a tre cilindri da 100 e 130 CV e un diesel 1.5 BlueHDI a quattro cilindri da 130 CV.

Quello meno potente è abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Le altre due unità sono dotate di un cambio automatico a 8 rapporti.

La versione elettrica

A differenza della DS 7, la DS 3 non dispone di un ibrido ricaricabile e preferisce affidarsi all’energia elettrica. Il restyling fu l’occasione per aumentare la potenza da 136 a 156 cavalli. Il sistema comprende una batteria da 54 kWh per un’autonomia di 402 km (WLTP).

La ricarica richiede da 30 minuti a 5 ore e 45 minuti, a seconda del tipo di stazione di ricarica utilizzata.

Caratteristiche principali della DS 3

Fari a LED

Specchietti ripiegabili elettricamente

Climatizzatore automatico

Avvio senza chiave

Schermo touchscreen da 10,3 pollici

Controllo di crociera/limitatore

Frenata automatica di emergenza

Sensori pioggia/luce

Assistenza al parcheggio posteriore

Rivoli

Accesso senza chiavi

Luci posteriori a LED

Bracciolo centrale anteriore

Navigazione 3D connessa

Alette parasole con specchietti illuminati

Opera

Display head-up

Sedile di guida massaggiante regolabile elettricamente

Sedili anteriori riscaldati

Aiuto al parcheggio anteriore

Rilevatore dell’angolo cieco

Pedali in alluminio

Performance Line

Interni in Alcantara

Cerchi da 17 pollici

Logo DS in nero opaco

Linea Performance+