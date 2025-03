Un’edizione speciale per un grande campione

La Ducati Panigale V4 Tricolore Italia è stata presentata con grande entusiasmo, realizzata in soli 163 esemplari, un numero che rappresenta il primo posto conquistato da Pecco Bagnaia e il suo numero di gara. Questo modello esclusivo celebra le vittorie del pilota piemontese al GP del Mugello 2024, dove ha trionfato sia nella gara sprint che in quella lunga. La presentazione è avvenuta presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma, un luogo simbolico che sottolinea l’importanza di questo evento per il settore motociclistico italiano.

Design e livrea ispirati alla MotoGP

La livrea della Panigale V4 Tricolore Italia si ispira a quella delle Desmosedici GP24, utilizzate da Bagnaia e Bastianini durante il GP d’Italia. La colorazione blu richiama i colori delle Nazionali sportive italiane, rendendo omaggio alla tradizione e all’orgoglio nazionale. Le differenze rispetto al modello standard, la Panigale V4 S, non sono solo estetiche, ma anche tecniche, con un’attenzione particolare alla ciclistica e alle prestazioni.

Innovazioni tecniche e prestazioni elevate

La Tricolore Italia è dotata di cerchi in fibra di carbonio, più leggeri di circa 1 kg rispetto ai cerchi in alluminio della Panigale V4 S, migliorando così la maneggevolezza e le prestazioni in pista. Inoltre, è la prima moto di produzione al mondo a presentare l’impianto frenante anteriore Front Brake Pro+, composto da dischi Brembo T-Drive alettati, che garantiscono una potenza di frenata senza precedenti. La pompa freno anteriore MCS 19.21, con registro remoto, offre un ulteriore livello di personalizzazione e controllo per il pilota.

Dettagli esclusivi e certificazione di autenticità

Ogni esemplare della Panigale V4 Tricolore Italia è firmato da Pecco Bagnaia e viene fornito con un certificato di autenticità. La moto è corredata di un telo coprimoto dedicato e viene consegnata in una cassa in legno personalizzata. Ogni dettaglio, dalla sella in Alcantara ai convogliatori in fibra di carbonio, è stato progettato per offrire un’esperienza unica e di alta qualità. I 163 esemplari sono già stati assegnati, e solo i fortunati possessori conoscono il prezzo di questa esclusiva edizione limitata.