Scopri le caratteristiche e i prezzi della Peugeot E-208

Nel panorama delle auto elettriche, la Peugeot E-208 si distingue per il suo design accattivante e le prestazioni eccezionali. Questo modello rappresenta un punto di riferimento per chi cerca un’auto sostenibile senza rinunciare al comfort e alla tecnologia. La E-208 è disponibile in diverse versioni, ognuna con caratteristiche uniche che la rendono adatta a diversi stili di guida e esigenze.

La mobilità elettrica è in continua evoluzione e la Peugeot E-208 è un esempio lampante di come questa tecnologia stia diventando sempre più accessibile e performante. Con una gamma di modelli che spaziano da versioni base a quelle più prestazionali, la E-208 offre una soluzione per ogni tipo di utente, dai pendolari ai viaggiatori occasionali.

Le versioni e i prezzi della Peugeot E-208

La Peugeot E-208 è disponibile in diverse configurazioni, ognuna con specifiche tecniche e prezzi differenti. La versione Style con 136 CV ha un prezzo di partenza di € 35.430, mentre la Edition con la stessa potenza costa € 35.630. Per chi cerca maggiore prestazione, la versione Style con 156 CV è disponibile a € 36.430, mentre la Edition con la stessa potenza costa € 36.630.

Le versioni più premium, come l’Allure e la GT offrono ulteriori comfort e tecnologie avanzate. L’Allure con 136 CV è disponibile a € 37.080, mentre la versione con 156 CV costa € 38.080. La GT con 156 CV ha un prezzo di € 40.130, mentre la GT Exclusive con la stessa potenza costa € 42.430. Per gli appassionati di prestazioni, la versione GTi con 281 CV e batteria da 54 kWh è disponibile a € 44.900.

Confronto con altre auto elettriche

La Peugeot E-208 si posiziona bene rispetto alle altre auto elettriche sul mercato. Modelli come la Lancia Ypsilon Elettrica la Nissan Nuova Micra e la BYD Dolphin offrono alternative interessanti, ma la E-208 si distingue per il suo equilibrio tra prestazioni, design e tecnologia. La MINI All-Electric la Opel corsa Electric e la Volkswagen ID.3 Neo sono altre concorrenti degne di nota, ma la E-208 offre un pacchetto completo che la rende una scelta attraente per molti.

La CUPRA Raval e la Renault Mégane E-Tech Electric sono altre opzioni da considerare, ma la Peugeot E-208 rimane una delle scelte più equilibrate per chi cerca un’auto elettrica affidabile e ben equipaggiata. Ogni modello ha le sue peculiarità, ma la E-208 si distingue per il suo design elegante e le sue prestazioni eccezionali.

Le caratteristiche tecniche della Peugeot E-208

La Peugeot E-208 è dotata di una batteria ad alta capacità che garantisce un’autonomia sufficiente per la maggior parte degli utilizzi quotidiani. La versione con 136 CV offre un equilibrio tra prestazioni e consumo energetico, mentre la versione con 156 CV è ideale per chi cerca maggiore potenza. La versione GTi con 281 CV è perfetta per gli appassionati di guida sportiva.

La ricarica della E-208 è semplice e veloce, grazie alla compatibilità con le stazioni di ricarica rapide. La batteria da 54 kWh della versione GTi garantisce un’autonomia estesa, rendendola ideale per viaggi più lunghi. La E-208 è anche dotata di tecnologie avanzate come il sistema di infotainment e i sistemi di assistenza alla guida che migliorano la sicurezza e il comfort durante la guida.

Con una gamma di modelli che coprono diverse esigenze e budget, la E-208 è una scelta che non delude. Che tu sia un pendolare o un viaggiatore occasionale, la E-208 offre tutto ciò di cui hai bisogno per una guida sostenibile e piacevole.