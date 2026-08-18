Denza e il nuovo centro stile di BYD a Milano: la sfida al lusso europeo

BYD ha scelto Milano per aprire il suo nuovo centro stile dedicato a Denza, il marchio premium con cui punta a conquistare l'Europa. Wolfgang Egger, ex designer di Audi e Lamborghini, guida il progetto.

BYD, il colosso cinese dell’automobile, ha fatto un passo significativo verso la conquista del mercato europeo. La scelta di aprire un nuovo centro stile a Milano per Denza, il suo marchio premium, rappresenta una mossa strategica per competere con i giganti tedeschi come Audi e BMW.

Alla guida di questo ambizioso progetto c’è Wolfgang Egger, un nome di spicco nel mondo del design automobilistico. Con un curriculum che include esperienze con Audi, Lamborghini, Alfa Romeo e Seat, Egger porta con sé una vasta esperienza e una profonda conoscenza dei gusti europei.

Milano, cuore del design per Denza

Il nuovo centro stile di Milano non è una scelta casuale. La città, famosa per la sua creatività e il suo legame con la moda, offre un ambiente ideale per intercettare le tendenze e i gusti del mercato europeo. Egger ha descritto il nuovo studio come il luogo dedicato alla ricerca sul design, per catturare gusti e tendenze europee e tradurli in idee di design per Denza e BYD.

La struttura fa parte del rafforzamento della sede europea di BYD a Milano e mira a portare i modelli del gruppo cinese più vicino alle aspettative della clientela del Vecchio Continente. Il centro stile sarà anche un punto di riferimento per lo scambio di idee con le più importanti case di moda, un elemento chiave per arricchire l’offerta di materiali e soluzioni innovative.

Denza Z9 GT: la sfida alle vetture premium

Denza ha già fatto il suo debutto in Europa con la Z9 GT, una vettura che punta a competere con modelli di lusso come la Porsche Panamera. La Z9 GT è stata presentata durante la Milano Design Week, un contesto che ha visto sfilare anche nomi come Prada, Gucci e Fendi.

La vettura è un esempio di come Denza stia cercando di ridefinire il concetto di lusso e comfort. Con un design firmato da Egger, la Z9 GT offre una combinazione di tecnologia avanzata e prestazioni eccezionali. Tra le caratteristiche più innovative ci sono le sospensioni magnetoreologiche e la funzione tank turn che permette all’auto di ruotare sul proprio asse.

Materiali e personalizzazione

Il nuovo centro stile di Milano lavorerà anche per esplorare ulteriormente l’uso di materiali innovativi e riciclati. Un esempio già visibile è rappresentato dai pannelli delle portiere della Z9 in bamboo. La sede ospiterà inoltre una boutique personalizzabile in stile atelier, dove i clienti potranno vedere e toccare questi materiali un’esperienza simile a quella offerta da Aston Martin o Bentley.

La sfida ai marchi tradizionali

Convincere gli automobilisti europei ad abbandonare marchi come Mercedes-Benz, Porsche, BMW e Audi non sarà semplice, ammette lo stesso Egger. Tuttavia, il designer è convinto che progettare le Denza direttamente nel mercato che si vuole conquistare sarà decisivo per la competitività del marchio.

Possiamo competere con i marchi tradizionali attraverso innovazione e nuovi design ha dichiarato Egger, sottolineando l’importanza di un approccio fresco e originale. La sfida è aperta, e BYD sembra pronta a giocare un ruolo da protagonista nel futuro del design automobilistico.