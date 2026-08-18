L'Italia ha chiuso gli Europei di nuoto e atletica con un bottino di 65 medaglie, dominando il medagliere in entrambe le discipline. Scopri come gli azzurri hanno conquistato il successo.

Gli Europei del 2026 hanno visto l’Italia brillare in due discipline: nuoto e atletica. Con un totale di 65 medaglie, gli azzurri hanno dominato il medagliere, dimostrando una volta di più la loro forza e determinazione.

La rassegna continentale si è conclusa con risultati straordinari, che hanno visto l’Italia primeggiare in entrambe le discipline. Un successo che non solo onora il presente, ma guarda con fiducia al futuro, in particolare alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028.

Nuoto: l’Italia seconda nel medagliere ma con più podi

Nel nuoto, l’Italia ha chiuso al secondo posto nel medagliere, con un bottino di 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi, per un totale di 43 medaglie. A spiccare sono state le prestazioni di Simona Quadarella che ha conquistato l’oro nei 400 stile libero, e di Thomas Ceccon che ha brillato nei 200 farfalla.

La Gran Bretagna ha conquistato il primo posto grazie a una serie di vittorie decisive, tra cui quella di MacInnes nei 200 farfalla. Tuttavia, l’Italia ha risposto con determinazione, dimostrando una grande profondità di talento in tutte le specialità.

Il direttore tecnico Cesare Butini aveva convocato 48 azzurri, una delle Nazionali più numerose di sempre, per avere risposte e programmare il cammino verso Los Angeles 2028. In vasca convivono i 33 anni della capitana Silvia Di Pietro e i 15 anni di Alessandra Mao due anelli di congiunzione per precocità.

Atletica: l’Italia domina il medagliere

Nell’atletica, l’Italia ha dominato il medagliere con un totale di 32 medaglie, di cui 12 ori. Tra i protagonisti spiccano Nadia Battocletti che ha vinto nei 5.000 e nei 10.000 metri, e Leonardo Fabbri che ha conquistato l’oro nel getto del peso.

La squadra italiana ha dimostrato una grande varietà di talenti, con vittorie in diverse specialità. Tra queste, la staffetta 4×400 maschile, la maratona di marcia sia maschile che femminile, e il salto in lungo con Larissa Iapichino.

Un risultato che non è stato facile, considerando gli infortuni di alcuni atleti come Marcell Jacobs e Lorenzo Simonelli che non hanno potuto partecipare a causa di problemi fisici. Nonostante ciò, la squadra ha dimostrato una grande resilienza e determinazione.

Un successo che guarda al futuro

Questi Europei sono stati una conferma dopo anni di risultati eccellenti a livello mondiale e olimpico. Nel 2026 a Parigi, nuoto e atletica hanno portato all’Italia 9 delle sue 40 medaglie; nel 2026 a Tokyo ne hanno portate 12 su 40.

Il successo degli Europei del 2026 è un segnale chiaro che l’Italia è pronta a competere ai massimi livelli anche alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028. Con una squadra giovane e talentuosa, gli azzurri guardano al futuro con fiducia e determinazione.

Un risultato che non solo onora il presente, ma getta le basi per un futuro ancora più brillante. L’Italia ha dimostrato di essere una potenza sportiva in entrambe le discipline, e il mondo dello sport non può che guardare con ammirazione a questi straordinari atleti.