Incidente mortale a Milano: vittima in sella a scooter rubato

Un tragico incidente a Milano ha coinvolto un uomo di circa 50 anni in sella a uno scooter rubato. L'incidente è avvenuto sul cavalcavia Monte Ceneri, chiuso al traffico notturno.

Una tragedia si è consumata nella tarda serata di venerdì 14 agosto a Milano, dove un uomo di circa 50 anni ha perso la vita in un incidente stradale. La vittima, ancora senza nome, viaggiava su uno scooter rubato quando ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro il guardrail del cavalcavia Monte Ceneri.

Il cavalcavia, chiuso al traffico notturno per rispettare il silenzio dei residenti, è stato teatro di questo drammatico evento. Gli agenti della Polizia locale stanno ancora cercando di identificare la vittima e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Le indagini in corso

Le indagini sono ancora in corso per determinare le cause dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, lo scooter era stato rubato nel pomeriggio dello stesso giorno. La vittima è stata trasportata in ospedale ma non è sopravvissuta alle gravi ferite riportate.

Un video girato da un residente e circolato sui social mostra alcune auto passare accanto all’uomo ferito. Le immagini, condivise dalla pagina MiTomorrow, mostrano i momenti successivi all’incidente, prima dell’arrivo dei soccorsi. Non è escluso che alcuni conducenti abbiano chiesto aiuto, anche se questo particolare non emerge chiaramente dalle immagini.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 22.30. La vittima, identificata successivamente come Franco Alessandro Fabiano, 48 anni, viaggiava su un Kymco Agility 125 rubato poche ore prima. Il sinistro non avrebbe coinvolto altri veicoli: lo scooter avrebbe urtato il guardrail alla sinistra del conducente, rovinando al suolo per diversi metri.

Le condizioni dell’uomo sono subito apparse gravi. È stato stabilizzato e trasportato al pronto soccorso del San Carlo dove è deceduto poco dopo.

Le reazioni e le conseguenze

L’incidente ha suscitato grande emozione tra i residenti della zona. Il cavalcavia Monte Ceneri, noto per essere chiuso al traffico notturno, è un punto nevralgico della città. Le autorità stanno lavorando per capire come prevenire simili tragedie in futuro.

La comunità di Milano è in lutto per la perdita di una vita così tragicamente spezzata. Le indagini continuano per fare luce su quanto accaduto e portare giustizia alla vittima e alla sua famiglia.