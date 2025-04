Un motore che fa la differenza

La Ferrari 296 Speciale rappresenta un salto evolutivo nel panorama delle supercar. Con un motore V6 biturbo ibrido plug-in che eroga una potenza impressionante di 880 CV, questa vettura non è solo un simbolo di prestazioni elevate, ma anche un esempio di ingegneria all’avanguardia. Rispetto alla 296 GTB, la Speciale offre 50 CV in più, rendendola la Ferrari a trazione posteriore più potente mai realizzata. Questo incremento di potenza è il risultato di un perfezionamento del motore, che include un sistema di controllo della detonazione derivato dalla Formula 1, migliorando l’efficienza e la reattività del motore.

Design e aerodinamica: un connubio perfetto

Il design della Ferrari 296 Speciale è un capolavoro di aerodinamica e stile. La carrozzeria è caratterizzata da linee aggressive e dettagli che richiamano le auto da competizione. Il cofano presenta un’alternanza di pieni e vuoti, mentre lo splitter anteriore e le chiglie laterali in fibra di carbonio non solo migliorano l’estetica, ma anche le prestazioni aerodinamiche. La parte posteriore è altrettanto impressionante, con ali laterali a sbalzo e un diffusore ampio che contribuiscono a generare un carico verticale di 435 kg a 250 km/h, un incremento del 20% rispetto al modello precedente.

Interni minimalisti e tecnologia avanzata

All’interno, la Ferrari 296 Speciale segue una filosofia di design minimalista, privilegiando materiali leggeri come fibra di carbonio e Alcantara. Il pannello porta è un pezzo unico, progettato per integrare l’impianto audio in modo elegante. I sedili sono progettati per offrire comfort e supporto, mentre il tunnel centrale presenta un design moderno che richiama le Ferrari storiche. La tecnologia non è da meno: il sistema ibrido consente un’autonomia elettrica di 25 km, rendendo la 296 Speciale non solo potente, ma anche versatile.

Prestazioni da record

Le prestazioni della Ferrari 296 Speciale sono semplicemente straordinarie. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi, questa vettura è progettata per offrire emozioni forti. Il peso è stato ridotto di 60 kg rispetto alla 296 GTB, grazie all’uso di materiali leggeri, portando a un rapporto peso/potenza di 1,60 kg/CV. Questo non solo migliora la velocità, ma anche la maneggevolezza e la stabilità in curva. La taratura di molle e ammortizzatori è stata rielaborata per ottimizzare la guidabilità, rendendo ogni viaggio un’esperienza unica.