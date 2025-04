Il ritorno della Ferrari nel Mondiale Endurance

Il ritorno della Ferrari nella massima categoria del Mondiale Endurance (WEC) ha segnato un momento storico per il team di Maranello. Con la vittoria alla 24 Ore di Le Mans nel 2023 e nel 2024, la Ferrari ha dimostrato di essere tornata competitiva, superando le aspettative iniziali. La 499P, all’esordio assoluto nel WEC, ha saputo conquistare il podio, portando a casa due trionfi che hanno sorpreso anche gli stessi membri del team.

Le sfide del 2025

Guardando al futuro, il team Ferrari ha fissato obiettivi ambiziosi per il 2025. Antonello Coletta, Global Head of Ferrari Endurance, ha dichiarato che l’anno in corso deve rappresentare un momento di maturità per la squadra. Dopo un inizio promettente nel 2023, il team ha affrontato diverse sfide, tra cui errori di gestione e sfortune che hanno compromesso alcune gare. Tuttavia, l’analisi di questi errori è stata fondamentale per migliorare e prepararsi al meglio per le prossime competizioni.

Un inizio promettente nel 2025

La stagione 2025 è iniziata in modo straordinario per la Ferrari, con una tripletta al Qatar 1812km, che ha messo in evidenza la competitività delle vetture Hypercar. Coletta ha sottolineato l’importanza di non fermarsi ai risultati, ma di continuare a lavorare per migliorare ulteriormente. La Ferrari punta a essere in lotta per il campionato del mondo fino alla fine, con l’obiettivo di difendere il titolo alla Le Mans, consapevole che la concorrenza sarà agguerrita.

Lezioni apprese e futuro luminoso

Il bilancio delle prime due stagioni nel WEC è positivo, nonostante le difficoltà. La Ferrari ha dimostrato di poter competere con i colossi del settore, come Toyota, che ha dominato la categoria per anni. Coletta ha evidenziato come ogni errore sia stato un’opportunità di apprendimento, contribuendo a costruire un team solido e coeso. Con un lavoro di squadra efficace e una strategia ben definita, la Ferrari è pronta a affrontare le sfide future e a scrivere nuove pagine della sua storia nel Mondiale Endurance.