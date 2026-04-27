Programma e favoriti del campionato Prestige Motocross 2026

Panoramica del Campionato Italiano Prestige Motocross 2026: tappe, protagonisti e sistema di punteggio che deciderà i titoli MX1 e MX2

La stagione 2026 del Campionato Italiano Prestige Motocross segna la diciottesima edizione con il marchio Prestige. Il calendario si articola in sei trasferte, da marzo fino alla fine di agosto, e mette in palio i titoli per le classi MX1 ed MX2. Tra i nomi di riferimento figurano i campioni uscenti: Isak Gifting in MX1 Elite, vincitore del suo primo titolo Prestige nel 2026, e Valerio Lata in MX2 Elite, vincitore per la seconda stagione consecutiva con una prova d’anticipo nel 2026. L’apertura a Ottobiano è stata segnata da condizioni meteo avverse che hanno portato alla cancellazione della seconda manche per entrambe le classi.

Il calendario ufficiale è stato pubblicato il 9 febbraio 2026 e prevede sei gare in sedi storiche del motocross italiano: Ottobiano (14–15 marzo), Maggiora (2–3 maggio), Fermo (16–17 maggio), Pietramurata (13–14 giugno), Faenza (10–11 luglio) e Castiglione del Lago (29–30 agosto). Alla prima tappa di Ottobiano i vincitori delle manche valide sono stati Alessandro Lupino in MX1 e Valerio Lata in MX2, mentre la seconda prova del weekend è stata annullata a causa dello stato del tracciato.

Formato delle gare e calendario dettagliato

Ogni round del campionato si sviluppa su un format che comprende prove di qualifica e gare suddivise in gruppi A e B per definire le classifiche: questa divisione condiziona direttamente l’assegnazione dei punti. Il calendario, pubblicato il 9 febbraio 2026, alterna circuiti tecnici e veloci: alcuni tracciati mettono alla prova la gestione della trazione, altri la resistenza del pilota nel fango o sulla sabbia. L’annullamento della seconda manche a Ottobiano ha ricordato quanto la sicurezza e le condizioni del terreno siano elementi decisivi per il regolare svolgimento dei weekend di gara.

Sedi e caratteristiche dei circuiti

Le sei sedi offrono scenari differenti: Ottobiano è noto per le sue curve rapide, Maggiora per la tradizione storica, Fermo per i saliscendi naturali, Pietramurata per i salti tecnici, Faenza per la variabilità delle condizioni e Castiglione del Lago per le lunghe distanze. Conoscere il layout e le condizioni di ciascun tracciato è fondamentale per squadre e piloti, che adattano assetti e strategie di gara a ogni tappa. La diversità dei circuiti è un elemento chiave del campionato, perché premia completezza e adattabilità.

Partecipanti, team e prima classifica

Il parterre di partenza include piloti di primo piano e team factory e privati che schierano costruttori come Honda, KTM, Ducati, Husqvarna, Triumph, Beta, Yamaha e Gas Gas. Nella MX1 Elite la classifica d’apertura vede in testa Alessandro Lupino (Ducati) con 250 punti dopo Ottobiano, seguito da Morgan Lesiardo (Triumph) e Nicholas Lapucci (Honda). In MX2 Elite il riferimento resta Valerio Lata (Honda), capace di imporsi nella manche valida e di accumulare il massimo punteggio disponibile nella prima prova utile.

Gruppo Fast Riders e giovani promesse

Accanto agli Elite competono i cosiddetti Fast Riders, una griglia che mette in luce talenti emergenti pronti a scalare le categorie maggiori. Squadre private e scuderie feeder sono terreno di crescita per molti nomi presenti nelle entry list: il confronto tra piloti esperti e nuovi protagonisti costituisce uno degli aspetti più interessanti della stagione, perché influisce sulle strategie di squadra e sull’assegnazione dei punti quando la gara si gioca al fotofinish.

Sistema di punteggio e impatto sulla stagione

Il sistema di attribuzione dei punti è strutturato su due scale distinte per Gruppo A e Gruppo B. In sintesi la vittoria in Gruppo A vale 250 punti, il secondo posto 220 e il terzo 200, con scarti progressivi fino alla 40ª posizione; il Gruppo B assegna punti minori con 40 punti al primo classificato e via via decrescenti fino a 1 punto. Questo meccanismo premia le posizioni nelle gare di vertice e rende la regolarità un fattore determinante: accumulare piazzamenti al top spesso vale più di una vittoria isolata se seguita da ritiri o manche cancellate.

Per seguire il campionato è consigliabile consultare i canali ufficiali delle organizzazioni e dei team, oltre ai reportage delle testate specializzate: i risultati possono cambiare rapidamente in funzione delle condizioni meteo e dell’integrità dei tracciati. La stagione si chiuderà a Castiglione del Lago il 29–30 agosto, lasciando spazio a verdetti che spesso si decidono solo nelle ultime gare.