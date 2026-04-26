Volkswagen Golf eHybrid: test, autonomia e consumi del plug-in

La Volkswagen ha adottato il termine Super Ibrido per descrivere il suo più recente sistema plug-in hybrid, scegliendo un nome che richiama l’evoluzione del mercato. Alla guida della Golf eHybrid ci si trova davanti a una compatta che prosegue la storia dei volumi e delle proporzioni note, offrendo però soluzioni specifiche per chi cerca efficienza senza rinunciare al comfort.

L’esemplare in prova presenta una livrea chiara che divide le opinioni, ma la sostanza riguarda piuttosto la tecnologia: la batteria da 19,7 kWh, il sistema integrato nel cambio e la gestione dell’energia promettono un equilibrio tra guida elettrica e motore termico. Qui sotto analizziamo design, interni, comportamento su strada, consumi reali e numeri della scheda tecnica.

Design, dimensioni e abitabilità

La Golf resta una proposta sobria e senza eccessi: linee maturate nel tempo, proporzioni classiche e una lunghezza complessiva di 4,28 m che la rende versatile in città come in viaggio. L’abitacolo privilegia la funzionalità più che la teatralità, con sedili posteriori confortevoli per due adulti e il terzo passeggero penalizzato dal pavimento rialzato dovuto alla collocazione delle batterie. Il bagagliaio ha una capacità di 273 litri a sedili in uso e può arrivare fino a 1.129 litri con gli schienali abbattuti; il doppiofondo tradizionale non è disponibile perché occupato dal pacco batteria.

Spazio utile e praticità

Il piano di carico è ben allineato con la soglia e la geometria interna resta adatta alle esigenze quotidiane come al trasporto di oggetti voluminosi quando i sedili posteriori sono ribaltati. Per gli spostamenti da città a casa-ufficio la Golf si comporta da vero passepartout; per i carichi più impegnativi alcuni SUV compatti possono offrire vani più generosi, ma la soluzione Volkswagen è pensata per l’equilibrio tra spazio e compattezza.

Interni, materiali e tecnologia di bordo

L’abitacolo mette al centro un approccio minimalista con rivestimenti curati: pannelli morbidi nella parte superiore della plancia e inserti piacevoli al tatto, mentre alcune zone posteriori mostrano plastiche più semplici. Sull’esemplare provato i sedili in tessuto scamosciato ArtVelour erano presenti come optional a pagamento, e contribuiscono alla sensazione di qualità. La strumentazione digitale e lo schermo centrale da 12,9 pollici dominano la scena, con una barra tattile alla base per le funzioni rapide che cerca un compromesso tra estetica e usabilità.

Infotainment, comandi e comfort

Il sistema di infotainment è nitido e reattivo, e le icone sono studiate per facilitare l’uso quotidiano; resta il dibattito tra touch e comandi fisici: la Golf adotta soluzioni ibride, con alcune funzioni accessibili tramite sensori al posto di pomelli tradizionali. Di serie l’equipaggiamento comprende clima tri-zona, sistema di ricarica wireless, strumenti digitali e una dotazione di assistenza alla guida completa, mentre alcuni pacchetti e cerchi più grandi sono disponibili a prezzo aggiunto.

Guidabilità, consumi reali e comportamento meccanico

Sul fronte dinamico la Golf eHybrid mostra un’impostazione votata al comfort: la taratura delle sospensioni favorisce isolamento e stabilità, e lo sterzo ha una risposta leggermente più carica rispetto ad alcune rivali, donando un feeling rassicurante nelle curve. L’integrazione del motore elettrico nel cambio DSG a 6 rapporti comporta cambi marcia anche in modalità elettrica pura, scelta che ottimizza efficienza ma fa perdere un po’ della sensazione di «guida elettrica» tipica di altre architetture.

In termini di autonomia la Golf dichiara 142 km WLTP e dispone di ricarica rapida: la scheda riporta un tempo di circa 26 minuti per passare dal 10% all’80% a 40 kW, mentre in altri passaggi tecnici si cita una stima di circa 24 minuti per raggiungere l’80% da corrente continua a 40 kW. Da una presa domestica il tempo tipico per raggiungere il 100% è di circa 12 ore. Con batteria scarica i consumi reali registrati in prova sono di circa 5,5 l/100 km in città, 4,5 l/100 km in extraurbano e 6,1 l/100 km a 130 km/h costanti; numeri da diesel ottenuti con un motore benzina e sistema plug-in, che dimostrano l’efficacia dell’accoppiata.

La scheda tecnica riassume i numeri fondamentali: motore 1.498 cc 4 cilindri benzina plug-in, potenza totale 204 CV, coppia 350 Nm, cambio DSG a 6 rapporti, trazione anteriore, velocità massima 220 km/h e 0-100 km/h in 7,4 secondi. Il peso in ordine di marcia è di circa 1.642 kg, e il prezzo di partenza dichiarato per la versione base Life è di 43.250 euro, con il top di gamma Style che sale a 45.200 euro. Tra gli optional segnaliamo rivestimenti ArtVelour (515 euro), il pacchetto Edition Plus (+200 euro) e alcuni assistenti guida acquistabili a parte (ad es. 145 euro).