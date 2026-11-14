Il convegno ha messo al centro diritti, consulenze e nuove agevolazioni fiscali per gli agenti di commercio.

Venerdì 6 novembre il Palazzo d’Arnolfo di San Giovanni Valdarno ha ospitato il convegno intitolato “Agenti di commercio: quali tutele? Chiarimenti su previdenza e prestazioni assistenziali”. L’iniziativa è stata promossa da FNAARC, federazione nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio, in collaborazione con il Comune di San Giovanni Valdarno e Confcommercio Firenze-Arezzo. L’obiettivo principale è stato quello di fornire ai professionisti del commercio una panoramica pratica sulle tutele contrattuali, sui benefici previdenziali e sulle recenti proposte fiscali che riguardano l’auto, strumento indispensabile per la loro attività.

Il convegno a San Giovanni Valdarno: programmazione e protagonisti

La giornata è iniziata con i saluti istituzionali del sindaco Valentina Vadi e del direttore generale di Confcommercio Firenze-Arezzo, Franco Marinoni. A presidirne la discussione c’è stato il presidente provinciale di FNAARC, Jacopo Alberti, affiancato dal presidente nazionale Alberto Petranzan e dal vicepresidente vicario Sergio Mercuri, che ha moderato gli interventi. Dalla Enasarco hanno partecipato Fabio Rufini, responsabile del servizio Prestazioni, e Angelo Pellegrino, capo del servizio Welfare. La presenza di questi interlocutori ha permesso di affrontare i temi con un approccio sia istituzionale sia operativo.

Previdenza e assistenza: i diritti garantiti da Enasarco

La parte tecnica del convegno si è concentrata sul sistema di tutele Enasarco. Sono stati spiegati i meccanismi di versamento dei contributi, le modalità di calcolo delle prestazioni pensionistiche e le varie forme di welfare disponibili per gli iscritti e le loro famiglie. Gli esperti hanno sottolineato che non basta versare i contributi: è fondamentale conoscere le prestazioni a cui si ha diritto, come le indennità di malattia, i sostegni per la maternità e le soluzioni di assistenza sanitaria integrativa. L’intervento di Alberti ha ribadito che la consapevolezza di questi strumenti rappresenta il primo passo per una protezione efficace.

Consulenza contrattuale: prevenire le criticità prima della firma

Un altro punto cardine è stato l’importanza della consulenza preventiva nella stipula dei contratti di agenzia. Alberti ha evidenziato la necessità di valutare con attenzione le clausole proposte dal mandante, inserendo riferimenti agli Accordi Economici Collettivi vigenti e alle loro future revisioni. Tale approccio evita contenziosi successivi e garantisce che l’agente operi sempre su basi contrattuali aggiornate. Il suggerimento pratico è quello di richiedere al datore di includere nel contratto una clausola di adeguamento automatico alle nuove disposizioni normative, così da preservare i propri diritti nel tempo.

Novità fiscali sull’auto: deducibilità al 90% per veicoli elettrici e ibridi

Il tema più atteso è stato la proposta di aggiornamento della normativa fiscale relativa all’ auto di lavoro. Dopo quasi trent’anni, il Disegno di Legge di Bilancio 2027, su spinta di FNAARC-Confcommercio, prevede l’innalzamento del tetto massimo fiscalmente riconosciuto da 25.822,84 € a 35.000 €, e l’elevazione della percentuale di deducibilità dall’80 % al 90 % per le auto elettriche e ibride. Alberti ha dichiarato che la misura riconosce la specificità della professione, dove l’auto è più di un mezzo di trasporto: è un ufficio itinerante, fondamentale per la visita dei clienti e la gestione dei rapporti commerciali. Sebbene la disposizione sia limitata ai veicoli a basse emissioni, rappresenta un primo passo verso una fiscalità più equa per la categoria.

Conclusioni e prospettive per la categoria

Il convegno ha confermato l’importanza di creare occasioni di incontro diretto tra agenti di commercio, le organizzazioni sindacali e gli enti previdenziali. Marinoni ha ricordato che gli agenti sono il ponte tra mercato e imprese, fornendo informazioni preziose su consumi e tendenze. Per questo, la difesa dei loro diritti non può essere considerata secondaria. L’impegno di FNAARC Confcommercio Firenze-Arezzo continuerà a offrire informazione, consulenza, assistenza e rappresentanza istituzionale, sia nella prevenzione di problemi contrattuali sia nella promozione di nuove opportunità fiscali e previdenziali per la categoria.