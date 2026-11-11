Teyin entra in Italia nel 2027 con dieci scooter, dal potente TX450 alle proposte urbane a ruota alta.

Il gruppo cinese Teyin, fondato a Taizhou nel 2002, ha scelto l’EICMA 2026 di Milano come palcoscenico per il suo debutto nel mercato italiano. Il piano prevede un ingresso ufficiale nel 2027, con la distribuzione curata dall’azienda italiana BIS. La strategia punta a coprire l’intera gamma di segmenti, dalla mobilità cittadina alle proposte più sportive e avventurose, grazie a una serie di dieci modelli diversi per cilindrata, dimensioni e design.

Lancio ufficiale: data, distributore e primo sguardo ai cinque pilastri della gamma

L’annuncio prevede che, a partire dal 2027, Teyin sarà presente in tutti i concessionari italiani affiliati a BIS. Il premiere dei dieci scooter si è svolto durante la fiera di EICMA 2026, dove le due ruote sono state esposte in una zona dedicata ai nuovi marchi emergenti. Il programma commerciale include una copertura capillare sul territorio nazionale, con particolare attenzione alle regioni del Nord dove la domanda di scooter è più alta.

La gamma completa: dieci proposte per ogni stile di vita

La collezione italiana di Teyin si articola in tre macro-famiglie: il maxi-scooter per i lunghi spostamenti, i modelli crossover e sportivi per chi cerca più dinamismo, e le versioni urbane, tra cui le famose a ruota alta. Ognuna di queste famiglie è pensata per rispondere a esigenze specifiche, dal pendolarismo quotidiano al trekking su strade extraurbane.

Il maxi-scooter TX450: il leader della gamma

Al vertice troviamo il TX450, un maxi-scooter dotato di motore bicilindrico da 398 cc refrigerato a liquido, con distribuzione DOHC a quattro valvole. La potenza è di 30 kW (40 CV) a 8.000 giri/min e la coppia raggiunge i 41 Nm a 6.500 giri/min, gestiti da una trasmissione CVT. Tra gli accessori di serie troviamo un display TFT, prese USB e Type-C, serbatoio da 16 l e un vano sottosella capace di contenere due caschi integrali. Le ruote sono da 15 pollici all’anteriore e 14 pollici al posteriore, garantendo stabilità su percorsi a media e lunga percorrenza.

Scooter crossover e sportivi: ADV-IV, ADV-YOUNG, NEW TX e T-SHARK 125

Il segmento intermedio è rappresentato da due linee crossover – ADV-IV e ADV-YOUNG – disponibili nelle cilindrate 125, 250 e 310 cc. La versione più potente utilizza un motore monocilindrico a iniezione da 20,5 kW (28 CV) e 27,5 Nm, con parabrezza alto e un aspetto ispira alle moto adventure. Per gli amanti della sportività, NEW TX (125 cc e 250 cc) e T-SHARK 125 offrono ruote da 14 pollici su entrambi gli assi e motori a liquido che garantiscono reattività urbana e pronta risposta su strade di campagna.

Proposte per la città: V16 125, V11 125, TC 125, T-WAY e TY-20

La parte più numerosa della collezione riguarda la mobilità urbana. Il V16 125 punta sulla ruota alta da 16 pollici, molto apprezzata in Italia, e un motore da 10,8 kW (15 CV). Il più leggero è il V11 125, con peso a secco di 104 kg e motore da 6,5 kW (9 CV). Il TC 125 e il T-WAY (disponibili anche in 150 cc) offrono soluzioni pratiche per chi vuole semplicità e affidabilità. Infine, il TY-20, disponibile in 50 cc e 125 cc, propone uno stile retro con ruote da 12 pollici e un motore da 6,8 kW (9 CV) nella versione più grande.

Strategia di mercato e prospettive per il futuro

La decisione di lanciare dieci modelli sin dal primo anno testimonia l’ambizione di Teyin di conquistare una quota significativa del mercato italiano, tradizionalmente dominato da marchi europei. L’alleanza con BIS garantisce una rete di assistenza capillare e una presenza nei principali centri di vendita. Inoltre, la gamma copre l’intera fascia di cilindrate, da 50 cc (TY-20) fino a 398 cc (TX450), permettendo di intercettare sia i neopatentati sia i pendolari esperti. Gli analisti del settore prevedono una crescita sostenuta per i modelli a ruota alta e per gli scooter adventure, segmenti in rapida espansione grazie alla crescente popolarità dei viaggi su due ruote anche fuori dalle aree urbane.

In sintesi, Teyin entra in Italia con una proposta ampia e diversificata, supportata da una distribuzione solida e da una presenza strategica al EICMA 2026. I dieci modelli offerti promettono di soddisfare le esigenze di una clientela variegata, dai giovani alle famiglie, e di dare nuova linfa al panorama dei due ruote nel Paese.