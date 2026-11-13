Al Motor Show di Essen l'area storica cambia assetto, con padiglioni separati per le modern classics e le vetture d'epoca.

Quest’anno il Motor Show di Essen cambia impostazione nel settore delle auto storiche. Per la prima volta l’area viene divisa in due padiglioni autonomi: il padiglione 1 ospita le modern classics, mentre il padiglione 2 accoglie le vetture d’epoca. La scelta riflette un’evoluzione del concetto di auto da collezione, perché molte vetture considerate fino a poco tempo fa semplici usate sono oggi youngtimer riconosciuti.

Nella manifestazione sono presenti commercianti, club e privati, insieme a ricambi, accessori, modellini e letteratura automobilistica. La visita interessa anche chi cerca documenti, memorabilia o dettagli per ricostruire la storia di un modello, e non solo chi intende acquistare un’auto.

La Route 66 compie 100 anni

Una delle mostre più attese celebra il centenario della Route 66, istituita nel 1926 e lunga circa 3.900 chilometri nel suo tracciato storico. Il percorso attraversa idealmente gli Stati Uniti da Chicago a Los Angeles, con vetture legate a luoghi, film e immaginario americano. Tra i pezzi più curiosi c’è la Dodge Monaco del 1974, usata come Bluesmobile in The Blues Brothers. Accanto a lei trovano spazio una Chevrolet Corvette, una International Harvester Scout II, una Plymouth Fury del 1957 e una Cadillac dello stesso anno.

Quattro vetture dalla saga di Fast & Furious

Per celebrare i 25 anni della saga, il padiglione 1 riunisce quattro vetture originali dei film, recuperate dopo sette anni di ricerca nella collezione ChromeCars. Sono la Nissan Skyline GT-R R34 del 1999 di Brian O’Conner, la Toyota Supra del 1994 di Slap Jack, la Honda S2000 del 2000 di Suki e la Mazda RX-7 del 1993 di Orange Julius. Oltre al legame con il tuning, queste auto sono testimonianze materiali di un fenomeno cinematografico che ha coinvolto una generazione di appassionati.

Ottant’anni di Vespa

Nel padiglione 2, accanto alle auto d’epoca, la Vespa festeggia nel 2026 il suo ottantesimo compleanno. La rassegna ripercorre otto decenni di evoluzione dello scooter più noto al mondo, dalle prime produzioni fino alle interpretazioni recenti. Tra gli esemplari più preziosi c’è una “98” del 1946, appartenente al primo anno di produzione, accanto alla Hoffmann HA del 1950 e alla sportiva “Flying Snail” del 1958, riconoscibile dal numero di gara 177. Completa il percorso una GTS 300 “Vintage”, che mostra come la personalizzazione tenga viva la Vespa.