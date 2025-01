Un anno da record per Ford Pro in Italia

Ford Pro, la divisione dedicata ai veicoli commerciali del noto marchio automobilistico, ha festeggiato il suo decimo anno consecutivo di leadership nel mercato europeo. Il 2024 si è rivelato un anno straordinario, con un incremento delle immatricolazioni che ha superato ogni aspettativa. In Italia, il brand ha raggiunto un traguardo storico, vendendo oltre 35.000 unità, superando di ben 7.000 unità i risultati del 2023.

Crescita della quota di mercato

La quota di mercato di Ford Pro in Italia è salita al 19,7%, con un incremento di 3 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Questo straordinario risultato è il frutto di una strategia mirata che ha saputo conquistare la fiducia di aziende e professionisti. Ford Pro non si è mai adagiata sugli allori, ma ha continuato a puntare su un costante rinnovamento, offrendo un rapporto qualità-prezzo competitivo e una vasta gamma di prodotti e servizi.

Modelli di successo e innovazione

I modelli di punta come il Transit Custom, il Ranger e il Tourneo Custom hanno giocato un ruolo cruciale nel successo di Ford Pro. In particolare, il Transit Custom e il Ranger hanno mantenuto la loro posizione di leader nei rispettivi segmenti dal 2016, dimostrando una costante popolarità e affidabilità. Anche il Tourneo Custom si è affermato come un punto di riferimento nel trasporto passeggeri, contribuendo al successo complessivo del marchio.

Impegno verso la sostenibilità

Nel settore dei veicoli elettrici, l’E-Transit si è confermato leader di segmento per il secondo anno consecutivo, evidenziando l’impegno di Ford Pro verso la mobilità sostenibile e l’innovazione. Fabrizio Faltoni, Amministratore Delegato di Ford Italia, ha commentato: “Questi numeri dimostrano come le aziende italiane, di ogni dimensione e tipologia, scelgano di affidarsi a Ford Pro per essere sempre più efficienti e produttive”. Questo impegno si traduce in investimenti costanti in tecnologie e servizi per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Un partner affidabile per le imprese italiane

Con una gamma diversificata e un’attenzione particolare all’innovazione, Ford Pro si conferma un partner affidabile per le imprese italiane, pronto a rispondere alle sfide di un mercato in continua trasformazione. Inoltre, tutti i veicoli della gamma hanno ottenuto il massimo punteggio Euro NCAP, garantendo così la massima sicurezza per gli utenti. Ford Pro non è solo un marchio, ma un alleato strategico per le aziende che desiderano crescere e prosperare nel panorama competitivo attuale.